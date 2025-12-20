"Сбер" упростил предпринимателям налоговый и бухгалтерский учет

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. "Сбер" расширил линейку сервисов для индивидуальных предпринимателей, чтобы помочь бизнесу самостоятельно и без лишних затрат разбираться в налогах и вести бухгалтерию, в частности он запустил бесплатные консультации, сообщает пресс-служба банка.

Предприниматели могут оперативно получить ответы по ключевым вопросам налогового администрирования и учета, включая лимиты УСН, работу на АУСН и с НДС, а также переходы между режимами налогообложения. Консультации доступны ежедневно по единой горячей линии и в чате онлайн-банка. Воспользоваться сервисом могут все предприниматели – независимо от того, в каком банке у них открыт расчетный счет.

"В ходе подготовки инициатив для поддержки малого бизнеса от “Сбера” в связи с грядущими изменениями в налоговом законодательстве мы уделили особое внимание обращению предпринимателя на прямой линии Президента. В развитие этих решений мы оперативно связались с владельцами пекарни „Машенька“ из Подмосковья и подробно обсудили реальные потребности предпринимателей", – приводит пресс-служба слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.