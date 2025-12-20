Вице-премьер Савельев посетил Иран

"Заместитель председателя правительства – специальный представитель президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора "Север – Юг" Виталий Савельев посетил Иран . В ходе визита состоялись переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани ", - говорится в сообщении

Представительная российская делегация обсудила с иранскими коллегами сотрудничество в сфере транспорта и развития МТК "Север – Юг" как одно из ключевых направлений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Также стороны детально обсудили реализацию подписанного в 2023 году межправительственного Соглашения о сотрудничестве по финансированию и строительству железной дороги Решт – Астара на территории Ирана.