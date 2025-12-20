Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Савельев посетил Иран - РИА Новости, 20.12.2025
13:22 20.12.2025 (обновлено: 13:25 20.12.2025)
Вице-премьер Савельев посетил Иран
Вице-премьер Савельев посетил Иран - РИА Новости, 20.12.2025
Вице-премьер Савельев посетил Иран
Вице-премьер РФ Виталий Савельев посетил Иран, в ходе визита состоялись переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани,... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:22:00+03:00
2025-12-20T13:25:00+03:00
иран
россия
виталий савельев
али лариджани
иран
россия
иран, россия, виталий савельев, али лариджани
Иран, Россия, Виталий Савельев, Али Лариджани
Вице-премьер Савельев посетил Иран

Савельев провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев посетил Иран, в ходе визита состоялись переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщает правительство России.
"Заместитель председателя правительства – специальный представитель президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора "Север – Юг" Виталий Савельев посетил Иран. В ходе визита состоялись переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани", - говорится в сообщении

Представительная российская делегация обсудила с иранскими коллегами сотрудничество в сфере транспорта и развития МТК "Север – Юг" как одно из ключевых направлений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
Савельев отметил рост железнодорожного контейнерного транзита из России через Иран и успешную работу регулярного контейнерного сервиса, запущенного в 2022 году по восточному маршруту МТК "Север – Юг".
Также стороны детально обсудили реализацию подписанного в 2023 году межправительственного Соглашения о сотрудничестве по финансированию и строительству железной дороги Решт – Астара на территории Ирана.
Савельев пригласил Иран на Международный транспортно-логистический форум
Вчера, 13:08
 
ИранРоссияВиталий СавельевАли Лариджани
 
 
