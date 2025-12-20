Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг рассказал о конкурентоспособности самолетов МС-21 - РИА Новости, 20.12.2025
10:47 20.12.2025
Минпромторг рассказал о конкурентоспособности самолетов МС-21
Российские самолеты, в частности, лайнер МС-21, абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2025
экономика
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
иркутский авиационный завод
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мс-21
sj-100
россия
экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иркутский авиационный завод, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мс-21, sj-100
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Иркутский авиационный завод, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МС-21, SJ-100
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские самолеты, в частности, лайнер МС-21, абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что МС-21 конкурентноспособный самолет для международного рынка.
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода компании Яковлев. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо
28 октября, 05:42
"Наши гражданские самолеты и их модернизированные модификации, в частности, МС-21 – абсолютно конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом. В условиях санкционных ограничений первостепенной задачей является обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиационную технику в целях обеспечения технологического суверенитета страны", — рассказали в ведомстве.

В Минпромторге РФ напомнили, что сегодня самолет МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация по российским и международным нормам, а также начало эксплуатации позволит, в свою очередь, активизировать продвижение самолета на зарубежные рынки, подчеркнули в ведомстве.
Сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям, добавили в Минпромторге РФ.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Ростех" сохранит планы по серийному производству МС-21, заявил Чемезов
19 ноября, 00:47
"При этом в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов уже ведется сборка серийных лайнеров, которые будут переданы эксплуатантам после завершения всех сертификационных испытаний и одобрения результатов этих испытаний Росавиацией", — рассказали в министерстве.

Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что сборка более 20 самолетов МС-21 и 20 SJ-100 сейчас осуществляется на заводах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Второй импортозамещенный самолет МС-21 приступил к летным испытаниям
27 ноября, 14:23
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Иркутский авиационный заводФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МС-21SJ-100
 
 
