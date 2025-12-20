Минпромторг рассказал о конкурентоспособности самолетов МС-21

«

"При этом в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов уже ведется сборка серийных лайнеров, которые будут переданы эксплуатантам после завершения всех сертификационных испытаний и одобрения результатов этих испытаний Росавиацией", — рассказали в министерстве.