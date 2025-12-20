Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки

Как сообщила Волк, бортпроводники пояснили, что в полете женщина повела себя неадекватно, нецензурно выражалась, провоцировала потасовку с ними. Уточняется, что другие пассажиры бизнес-класса, среди которых были известный артист эстрады и его концертный директор, помогли сотрудникам авиакомпании усадить дебоширку на место, и после приземления она была передана полицейским.