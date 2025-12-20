https://ria.ru/20251220/samolet-2063552270.html
Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки
Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Самолет, следовавший рейсом Москва - Новокузнецк, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неадекватного поведения пассажирки бизнес-класса, которая напала на бортпроводницу, сообщила
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в полицию аэропорта поступил сигнал, что самолет рейсом Москва
- Новокузнецк
возвращается в пункт вылета из-за деструктивного поведения пассажирки бизнес-класса. Кроме того, другой женщине, следовавшей эконом-классом, стало плохо, и она нуждается в помощи медиков", - рассказала Волк
в Telegram-канале.
Она уточнила, что правонарушительницей оказалась жительница Кемеровской области
1991 года рождения. На нее завели уголовное дело по статье 213 УК РФ
"Хулиганство".
Как сообщила Волк, бортпроводники пояснили, что в полете женщина повела себя неадекватно, нецензурно выражалась, провоцировала потасовку с ними. Уточняется, что другие пассажиры бизнес-класса, среди которых были известный артист эстрады и его концертный директор, помогли сотрудникам авиакомпании усадить дебоширку на место, и после приземления она была передана полицейским.
Отмечается, что от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась. У одной из бортпроводниц зафиксированы ушибы, других пострадавших нет.
"Пассажирке эконом-класса, которая почувствовала себя плохо в полете, оказана медицинская помощь", - добавила Волк.