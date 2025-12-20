Рейтинг@Mail.ru
Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/samolet-2063552270.html
Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки
Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки - РИА Новости, 20.12.2025
Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки
Самолет, следовавший рейсом Москва - Новокузнецк, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неадекватного поведения пассажирки бизнес-класса, которая напала на... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T18:36:00+03:00
2025-12-20T18:36:00+03:00
происшествия
москва
новокузнецк
россия
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20251214/passazhir-2061986103.html
https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017082291.html
москва
новокузнецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, новокузнецк, россия, ирина волк, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Новокузнецк, Россия, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт)
Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки

Рейс Москва — Новокузнецк вернулся в Шереметьево из-за поведения пассажирки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Москва - Новокузнецк, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неадекватного поведения пассажирки бизнес-класса, которая напала на бортпроводницу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в полицию аэропорта поступил сигнал, что самолет рейсом Москва - Новокузнецк возвращается в пункт вылета из-за деструктивного поведения пассажирки бизнес-класса. Кроме того, другой женщине, следовавшей эконом-классом, стало плохо, и она нуждается в помощи медиков", - рассказала Волк в Telegram-канале.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Врачи рассказали о пассажире, из-за которого посадили самолет в Самаре
14 декабря, 17:30
Она уточнила, что правонарушительницей оказалась жительница Кемеровской области 1991 года рождения. На нее завели уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
Как сообщила Волк, бортпроводники пояснили, что в полете женщина повела себя неадекватно, нецензурно выражалась, провоцировала потасовку с ними. Уточняется, что другие пассажиры бизнес-класса, среди которых были известный артист эстрады и его концертный директор, помогли сотрудникам авиакомпании усадить дебоширку на место, и после приземления она была передана полицейским.
Отмечается, что от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась. У одной из бортпроводниц зафиксированы ушибы, других пострадавших нет.
"Пассажирке эконом-класса, которая почувствовала себя плохо в полете, оказана медицинская помощь", - добавила Волк.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали
15 мая, 12:46
 
ПроисшествияМоскваНовокузнецкРоссияИрина ВолкШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала