Глава МИД Египта рассказал о роли третьего саммита Россия — Африка
Глава МИД Египта рассказал о роли третьего саммита Россия — Африка - РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта рассказал о роли третьего саммита Россия — Африка
Третий саммит "Россия - Африка", намеченный на 2026 год, сыграет важную роль в укреплении сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
Абдель Аты: третий саммит Россия — Африка повлияет на укрепление сотрудничества
КАИР, 20 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Третий саммит "Россия - Африка", намеченный на 2026 год, сыграет важную роль в укреплении сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Я считаю, что третий саммит "Россия - Африка", который пройдет в следующем году, сыграет важную роль в укреплении сотрудничества, особенно в том, что касается экономики, торговли и производства", - сказал Абдель Аты.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" состоялась 19-20 декабря в Каире
