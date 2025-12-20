Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Египта рассказал о роли третьего саммита Россия — Африка
21:15 20.12.2025
Глава МИД Египта рассказал о роли третьего саммита Россия — Африка
Третий саммит "Россия - Африка", намеченный на 2026 год, сыграет важную роль в укреплении сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
в мире
египет
каир (город)
африка
россия
Глава МИД Египта рассказал о роли третьего саммита Россия — Африка

Абдель Аты: третий саммит Россия — Африка повлияет на укрепление сотрудничества

КАИР, 20 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Третий саммит "Россия - Африка", намеченный на 2026 год, сыграет важную роль в укреплении сотрудничества, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Я считаю, что третий саммит "Россия - Африка", который пройдет в следующем году, сыграет важную роль в укреплении сотрудничества, особенно в том, что касается экономики, торговли и производства", - сказал Абдель Аты.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" состоялась 19-20 декабря в Каире.
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Каире обсудили укрепление независимости африканских стран, заявил Лавров
