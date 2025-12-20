https://ria.ru/20251220/rutberg-2063524872.html
Рутберг назвала Лобоцкого мастером и потрясающим артистом
Рутберг назвала Лобоцкого мастером и потрясающим артистом - РИА Новости, 20.12.2025
Рутберг назвала Лобоцкого мастером и потрясающим артистом
Народная артистка России Юлия Рутберг, вспоминая актера Анатолия Лобоцкого, назвала его мастером и потрясающим артистом, который был примером для многих. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:21:00+03:00
2025-12-20T15:21:00+03:00
2025-12-20T15:21:00+03:00
россия
анатолий лобоцкий (артист)
владимир меньшов
московский государственный институт культуры
гитис
театр имени маяковского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863121982_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_7209c63bb9eafd2b0db8b75be18880f4.jpg
https://ria.ru/20251214/oganezov-2062011186.html
https://ria.ru/20251126/shilovskiy-2057640320.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863121982_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_2a746c5651a12e665e148a981dac0dcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий лобоцкий (артист), владимир меньшов, московский государственный институт культуры, гитис, театр имени маяковского
Россия, Анатолий Лобоцкий (артист), Владимир Меньшов, Московский государственный институт культуры, ГИТИС, Театр имени Маяковского
Рутберг назвала Лобоцкого мастером и потрясающим артистом
Рутберг назвала Лобоцкого примером для многих артистов
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Народная артистка России Юлия Рутберг, вспоминая актера Анатолия Лобоцкого, назвала его мастером и потрясающим артистом, который был примером для многих.
Ранее актриса сообщила РИА Новости, что Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
"Ушел из жизни выдающийся артист русской сцены, мастер, потрясающий актер. Умный, тонкий, обладающий невероятным обаянием, который был примером для подражания для многих. Он пользовался таким уважением среди коллег, таким восхищением среди зрителей - это огромная-огромная потеря личности", - сказала она в беседе с РИА Новости.
Лобоцкий
родился в 1959 году. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры
, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе
в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского
, где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене "Маяковки" - "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие.
Также Лобоцкий активно снимался в кинопроектах. Одна из самых ярких ролей - Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова
"Зависть богов".
В 1998 году удостоен звания "Заслуженный артист РФ", а в 2013 году стал народным артистом России
. Кроме того, в 2019 году Лобоцкому был присвоен орден Дружбы.