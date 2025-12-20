Рутберг назвала Лобоцкого мастером и потрясающим артистом

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Народная артистка России Юлия Рутберг, вспоминая актера Анатолия Лобоцкого, назвала его мастером и потрясающим артистом, который был примером для многих.

"Ушел из жизни выдающийся артист русской сцены, мастер, потрясающий актер. Умный, тонкий, обладающий невероятным обаянием, который был примером для подражания для многих. Он пользовался таким уважением среди коллег, таким восхищением среди зрителей - это огромная-огромная потеря личности", - сказала она в беседе с РИА Новости.