Госдеп отказал в визе главе избиркома Гондураса Очоа, сообщил Рубио - РИА Новости, 20.12.2025
05:34 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/rubio-2063464810.html
Госдеп отказал в визе главе избиркома Гондураса Очоа, сообщил Рубио
Госдеп отказал в визе главе избиркома Гондураса Очоа, сообщил Рубио - РИА Новости, 20.12.2025
Госдеп отказал в визе главе избиркома Гондураса Очоа, сообщил Рубио
Госдепартамент США отказал в визе главе избиркома Гондураса Марлону Очоа "за подрыв демократии" в стране, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T05:34:00+03:00
2025-12-20T05:34:00+03:00
в мире
гондурас
сша
россия
дональд трамп
марко рубио
мария захарова
государственный департамент сша
гондурас
сша
россия
в мире, гондурас, сша, россия, дональд трамп, марко рубио, мария захарова, государственный департамент сша
В мире, Гондурас, США, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Мария Захарова, Государственный департамент США
Госдеп отказал в визе главе избиркома Гондураса Очоа, сообщил Рубио

Рубио: Госдеп отказал в визе главе избиркома Гондураса Очоа за подрыв демократии

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдепартамент США отказал в визе главе избиркома Гондураса Марлону Очоа "за подрыв демократии" в стране, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Департамент отказал в визе Марлону Очоа и предпринял шаги по введению визовых ограничений в отношении другого лица за подрыв демократии в Гондурасе", - говорится в заявлении, распространенном госдепом.
Сальвадор Насралла - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кандидат в президенты Гондураса обвинил Трампа во вмешательстве в выборы
5 декабря, 07:36
Конгресс Гондураса заявил 11 декабря, что не признает результаты всеобщих выборов, прошедших 30 ноября, указав на серьезные нарушения и "электоральный переворот".
В начале декабря президент США Дональд Трамп пригрозил "адской расплатой" Гондурасу, если там не закончат подсчитывать голоса на выборах. По мнению конгресса Гондураса, публикации и заявления Трампа во время избирательной кампании "угрожали и оказывали давление на граждан Гондураса", представляя собой нарушение международного права.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 ноября подчеркнула, что Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса и президентские выборы, озвучивая поддержку одного из кандидатов.
Хуан Орландо Эрнандес - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экс-президента Гондураса освободили из американской тюрьмы строгого режима
2 декабря, 16:55
 
В миреГондурасСШАРоссияДональд ТрампМарко РубиоМария ЗахароваГосударственный департамент США
 
 
