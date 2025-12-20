Госдеп отказал в визе главе избиркома Гондураса Очоа, сообщил Рубио

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдепартамент США отказал в визе главе избиркома Гондураса Марлону Очоа "за подрыв демократии" в стране, заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Департамент отказал в визе Марлону Очоа и предпринял шаги по введению визовых ограничений в отношении другого лица за подрыв демократии в Гондурасе", - говорится в заявлении, распространенном госдепом.