Госдеп отказал в визе главе избиркома Гондураса Очоа, сообщил Рубио

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдепартамент США отказал в визе главе избиркома Гондураса Марлону Очоа "за подрыв демократии" в стране, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Департамент отказал в визе Марлону Очоа и предпринял шаги по введению визовых ограничений в отношении другого лица за подрыв демократии в Гондурасе", - говорится в заявлении, распространенном госдепом.
Конгресс Гондураса заявил 11 декабря, что не признает результаты всеобщих выборов, прошедших 30 ноября, указав на серьезные нарушения и "электоральный переворот".
В начале декабря президент США Дональд Трамп пригрозил "адской расплатой" Гондурасу, если там не закончат подсчитывать голоса на выборах. По мнению конгресса Гондураса, публикации и заявления Трампа во время избирательной кампании "угрожали и оказывали давление на граждан Гондураса", представляя собой нарушение международного права.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 ноября подчеркнула, что Трамп вмешивается во внутренние дела Гондураса и президентские выборы, озвучивая поддержку одного из кандидатов.