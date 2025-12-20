Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Египта: Африка достигла понимания о сотрудничестве с Россией
19:53 20.12.2025 (обновлено: 19:54 20.12.2025)
Глава МИД Египта: Африка достигла понимания о сотрудничестве с Россией
Глава МИД Египта: Африка достигла понимания о сотрудничестве с Россией
Страны Африки и Россия в ходе министерской конференции в Каире достигли понимания о дальнейшем сотрудничестве, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта: Африка достигла понимания о сотрудничестве с Россией

Абдель Аты: страны Африки достигли понимания с РФ о дальнейшем сотрудничестве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Страны Африки и Россия в ходе министерской конференции в Каире достигли понимания о дальнейшем сотрудничестве, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Мы достигли понимания о дальнейшем сотрудничестве", - сказал Абдель Аты на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Второй министерской конференции Форума партнёрства "Россия – Африка", проходящей 19-20 декабря в египетской столице Каире.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире
Глава МИД Египта оценил сотрудничество России и стран Африки
