Глава МИД Египта: Африка достигла понимания о сотрудничестве с Россией
Глава МИД Египта: Африка достигла понимания о сотрудничестве с Россией
Глава МИД Египта: Африка достигла понимания о сотрудничестве с Россией
Страны Африки и Россия в ходе министерской конференции в Каире достигли понимания о дальнейшем сотрудничестве, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта: Африка достигла понимания о сотрудничестве с Россией
Абдель Аты: страны Африки достигли понимания с РФ о дальнейшем сотрудничестве