Глава МИД Египта оценил сотрудничество России и стран Африки
Глава МИД Египта оценил сотрудничество России и стран Африки - РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта оценил сотрудничество России и стран Африки
Партнерство между странами Африки и Россией является прекрасным примером сотрудничества, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта оценил сотрудничество России и стран Африки
Абдель Аты назвал сотрудничество России и стран Африки прекрасным примером