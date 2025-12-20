Рейтинг@Mail.ru
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев
18:26 20.12.2025 (обновлено: 18:56 20.12.2025)
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.12.2025
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев
Москва намерена развивать взаимодействие с Вашингтоном в Арктике, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству
россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Арктика, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Москва намерена развивать взаимодействие с Вашингтоном в Арктике, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике", — написал он в соцсети X.
Сегодня Дмитриев отправился в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По информации портала Axios, он может провести встречу со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечал, что потенциал для сотрудничества России и США в Арктике есть в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных и редкоземельных металлов. Отдельной темой может стать переработка газа.
В октябре глава РФПИ заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет. Дмитриев также отметил, что фонд изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп называл такую идею интересной. При этом, как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
РоссияСШААрктикаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
