Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев

Сегодня Дмитриев отправился в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По информации портала Axios, он может провести встречу со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечал, что потенциал для сотрудничества России и США в Арктике есть в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных и редкоземельных металлов. Отдельной темой может стать переработка газа.

В октябре глава РФПИ заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет. Дмитриев также отметил, что фонд изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.