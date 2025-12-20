Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит наращивать подготовку кадров для Африки, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/rossija-2063516283.html
Россия продолжит наращивать подготовку кадров для Африки, заявил Лавров
Россия продолжит наращивать подготовку кадров для Африки, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
Россия продолжит наращивать подготовку кадров для Африки, заявил Лавров
Россия продолжит наращивать работу по подготовке профессиональных кадров для африканских стран, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:41:00+03:00
2025-12-20T14:41:00+03:00
россия
африка
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063514079_0:213:3264:2048_1920x0_80_0_0_2eb8144a6bd54eab43cec085e5c8065a.jpg
https://ria.ru/20251220/afrika-2063512819.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063514079_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_f755b2b3eca2610c8322f17ae413ac61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, сергей лавров, в мире
Россия, Африка, Сергей Лавров, В мире
Россия продолжит наращивать подготовку кадров для Африки, заявил Лавров

Лавров: Россия продолжит наращивать работу по подготовке кадров для стран Африки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия продолжит наращивать работу по подготовке профессиональных кадров для африканских стран, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров
При открытии пленарного заседания второй министерской конференции форума Россия-Африка министр отметил вклад РФ в подготовку кадров для государств Африки. Число обучающихся в РФ африканских студентов выросло в два раза за последние пять лет, превысив 32 тысячи человек, добавил он.
"Наиболее востребованные специальности: сельское хозяйство, инженерное дело, электроэнергетика, нефтегазовая сфера, строительство, медицина, педагогика. Будем и дальше наращивать работу на данном направлении", - подчеркнул Лавров в своем выступлении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Лавров высказался о втягивании стран Африки в конфронтационные авантюры
Вчера, 14:24
 
РоссияАфрикаСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала