Путин оценил потенциал сотрудничества России и Африки в торговой сфере
Путин оценил потенциал сотрудничества России и Африки в торговой сфере - РИА Новости, 20.12.2025
Путин оценил потенциал сотрудничества России и Африки в торговой сфере
Россия и Африка имеют значительный потенциал в торгово-экономической сфере, который по-прежнему не реализован, указал президент России Владимир Путин.
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия и Африка имеют значительный потенциал в торгово-экономической сфере, который по-прежнему не реализован, указал президент России Владимир Путин.
направил приветствие участникам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которое на пленарном заседании форума зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров
"В ходе министерской конференции предстоит обстоятельно рассмотреть ход реализации Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023-2026 годы, а также наметить новые, перспективные направления совместной работы – прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, где имеется значительный нереализованный потенциал", - отметил Путин.