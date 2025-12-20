Путин оценил потенциал сотрудничества России и Африки в торговой сфере

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия и Африка имеют значительный потенциал в торгово-экономической сфере, который по-прежнему не реализован, указал президент России Владимир Путин.

"В ходе министерской конференции предстоит обстоятельно рассмотреть ход реализации Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023-2026 годы, а также наметить новые, перспективные направления совместной работы – прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, где имеется значительный нереализованный потенциал", - отметил Путин.