Россия сотрудничает с Африкой в сфере нацбезопасности, заявил Путин
Россия сотрудничает с Африкой в сфере нацбезопасности, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2025
Россия сотрудничает с Африкой в сфере нацбезопасности, заявил Путин
России удалось активизировать сотрудничество с Африкой, в том числе в сфере обеспечения нацбезопасности африканских стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2025
россия
африка
Россия сотрудничает с Африкой в сфере нацбезопасности, заявил Путин
