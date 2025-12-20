https://ria.ru/20251220/rossija-2063478226.html
В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре
В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре - РИА Новости, 20.12.2025
В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре
Средний размер выданного ипотечного кредита в России в ноябре подскочил до рекордных 4,6 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T09:58:00+03:00
2025-12-20T09:58:00+03:00
2025-12-20T09:58:00+03:00
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c1f623d15d27b09bfe8bbc4c8900283.jpg
https://realty.ria.ru/20251121/tsb-2056633433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4454ba5f0b8c4b7cea5e33c8db68196.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новый год
В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре
«Скоринг бюро»: средний размер выданной ипотеки в России вырос до 4,6 млн рублей
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средний размер выданного ипотечного кредита в России в ноябре подскочил до рекордных 4,6 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Аналитики отметили, что количество выданных кредитов при этом сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%, до 108,2 тысячи.
Согласно данным "Скоринг бюро", в октябре средний размер ипотечного кредита составлял 4,5 миллиона рублей, а количество выдач достигло почти 110 тысяч.
В годовом выражении средний размер ипотеки вырос в ноябре на 16,8%, а число выданных кредитов увеличилось в 1,7 раза.
По сравнению с началом года в ноябре средний размер ипотеки вырос на 21,9% (в январе данный показатель составил 3,8 миллиона рублей), а количество выдач выросло в 3,4 раза (в январе было выдано 31,1 тысячи кредитов).