В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средний размер выданного ипотечного кредита в России в ноябре подскочил до рекордных 4,6 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро".

Аналитики отметили, что количество выданных кредитов при этом сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%, до 108,2 тысячи.

Согласно данным "Скоринг бюро", в октябре средний размер ипотечного кредита составлял 4,5 миллиона рублей, а количество выдач достигло почти 110 тысяч.

В годовом выражении средний размер ипотеки вырос в ноябре на 16,8%, а число выданных кредитов увеличилось в 1,7 раза.