В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре - РИА Новости, 20.12.2025
09:58 20.12.2025
В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре
В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре
В России средний размер ипотеки достиг рекорда в ноябре

«Скоринг бюро»: средний размер выданной ипотеки в России вырос до 4,6 млн рублей

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средний размер выданного ипотечного кредита в России в ноябре подскочил до рекордных 4,6 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Аналитики отметили, что количество выданных кредитов при этом сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%, до 108,2 тысячи.
Согласно данным "Скоринг бюро", в октябре средний размер ипотечного кредита составлял 4,5 миллиона рублей, а количество выдач достигло почти 110 тысяч.
В годовом выражении средний размер ипотеки вырос в ноябре на 16,8%, а число выданных кредитов увеличилось в 1,7 раза.
По сравнению с началом года в ноябре средний размер ипотеки вырос на 21,9% (в январе данный показатель составил 3,8 миллиона рублей), а количество выдач выросло в 3,4 раза (в январе было выдано 31,1 тысячи кредитов).
