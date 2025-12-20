Рейтинг@Mail.ru
09:55 20.12.2025
Посол: Россия перестала считать Берн нейтральным посредником по Украине
Посол: Россия перестала считать Берн нейтральным посредником по Украине
Посол Гармонин: Россия больше не воспринимает Берн как нейтрального посредника

ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости. Швейцария проводит полностью проукраинскую линию, РФ более не воспринимает Берн как нейтрального посредника в переговорах по Украине, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
В августе президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Среди возможных мест встречи назывались, в том числе, Женева и Будапешт.
Берн не делал предложений по посредничеству по Украине, заявил посол
Берн не делал предложений по посредничеству по Украине, заявил посол
"С российской точки зрения Берн утратил преимущество нейтрального статуса. Швейцарские власти проводят полностью проукраинскую линию, поэтому российская сторона воспринимает Конфедерацию уже не как "нейтрального посредника", а наравне с другими странами коллективного Запада", - сказал дипломат.

Он отметил, что если ситуация вдруг изменится, то тогда теоретически можно будет рассмотреть Швейцарию в качестве площадки для тех или иных переговоров.
"Но пока что такой перспективы на горизонте не просматривается", - резюмировал Гармонин.

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Швейцария понимает последствия воровства активов России, заявил посол
Швейцария понимает последствия воровства активов России, заявил посол
В миреШвейцарияРоссияСергей ГармонинДональд ТрампВладимир ПутинНАТОЕвросоюзООНБерн (кантон)
 
 
Заголовок открываемого материала