Посол: Россия перестала считать Берн нейтральным посредником по Украине

ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости. Швейцария проводит полностью проукраинскую линию, РФ более не воспринимает Берн как нейтрального посредника в переговорах по Украине, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
В августе президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Среди возможных мест встречи назывались, в том числе, Женева и Будапешт.
«
"С российской точки зрения Берн утратил преимущество нейтрального статуса. Швейцарские власти проводят полностью проукраинскую линию, поэтому российская сторона воспринимает Конфедерацию уже не как "нейтрального посредника", а наравне с другими странами коллективного Запада", - сказал дипломат.
Он отметил, что если ситуация вдруг изменится, то тогда теоретически можно будет рассмотреть Швейцарию в качестве площадки для тех или иных переговоров.
«
"Но пока что такой перспективы на горизонте не просматривается", - резюмировал Гармонин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.