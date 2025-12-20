Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия поможет Глобальному Югу в сокращении цифрового отрыва от Запада - РИА Новости, 20.12.2025
08:43 20.12.2025
МИД: Россия поможет Глобальному Югу в сокращении цифрового отрыва от Запада
МИД: Россия поможет Глобальному Югу в сокращении цифрового отрыва от Запада
в мире, россия, артур люкманов, оон
В мире, Россия, Артур Люкманов, ООН
МИД: Россия поможет Глобальному Югу в сокращении цифрового отрыва от Запада

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Помощь странам Глобального Юга в сокращении цифрового отрыва от Запада, а также в обеспечении ее цифрового суверенитета является приоритетом для РФ на площадке Всемирного механизма по международной информационной безопасности в рамках ООН, заявил в беседе с РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности дипведомства Артур Люкманов.
"В начале декабря этого года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН учрежден Всемирный механизм по международной информационной безопасности, где будут участвовать все страны, а решения приниматься консенсусом - иными словами, у каждого государства будет право вето. Наши приоритеты в этой структуре - разработка договоров о предотвращении и мирном урегулировании конфликтов в информационном пространстве, а также содействие странам Глобального Юга в сокращении цифрового отрыва от Запада, в обеспечении цифрового суверенитета", - сказал собеседник агентства.

Люкманов отметил, что площадка для такой работы появилась в ООН во многом благодаря инициативе России. Необходимость продиктована тем, что западные государства все чаще и чаще прибегают к компьютерным атакам, взлому систем, шпионажу, проведению кампаний по дискредитации, дезинформации.
В МИД рассказали о реализации идей России по кибербезопасности в ООН
