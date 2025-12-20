Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и странами Африки демонстрирует рост, отмечается развитие ряда проектов, в том числе в сфере энергетики, заявил РИА Новости глава "Росконгресса" Александр Стуглев.
"Мы видим, что растет товарооборот, мы видим, что через выступления африканских партнеров и через подписываемые соглашения на сегодняшний день совершенно конкретно развиваются бизнес-проекты, в том числе и в области большой энергетики, атомной энергетики", - сказал он.
"Атомная энергетика ведет за собой в том числе и образовательный процесс, процесс подготовки кадров... Это и индустрия строительных материалов, это и транспортная составляющая. Несомненно, порты, несомненно, транспортная логистика", - добавил Стуглев.
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.