Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества - РИА Новости, 20.12.2025
22:55 20.12.2025
Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества
Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества
Товарооборот между Россией и странами Африки демонстрирует рост, отмечается развитие ряда проектов, в том числе в сфере энергетики, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества

Глава "Росконгресса" позитивно оценил рост российско-африканского сотрудничества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДиректор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на стенде РИА Новости
Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев на стенде РИА Новости
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на стенде РИА Новости. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и странами Африки демонстрирует рост, отмечается развитие ряда проектов, в том числе в сфере энергетики, заявил РИА Новости глава "Росконгресса" Александр Стуглев.
"Мы видим, что растет товарооборот, мы видим, что через выступления африканских партнеров и через подписываемые соглашения на сегодняшний день совершенно конкретно развиваются бизнес-проекты, в том числе и в области большой энергетики, атомной энергетики", - сказал он.
По словам собеседника агентства, подготовка национальных кадров играет значительную роль в сотрудничестве между Россией и странами Африки.
"Атомная энергетика ведет за собой в том числе и образовательный процесс, процесс подготовки кадров... Это и индустрия строительных материалов, это и транспортная составляющая. Несомненно, порты, несомненно, транспортная логистика", - добавил Стуглев.
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
