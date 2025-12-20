Глава "Росконгресса" оценил рост российско-африканского сотрудничества

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и странами Африки демонстрирует рост, отмечается развитие ряда проектов, в том числе в сфере энергетики, заявил РИА Новости глава "Росконгресса" Александр Стуглев.

"Мы видим, что растет товарооборот, мы видим, что через выступления африканских партнеров и через подписываемые соглашения на сегодняшний день совершенно конкретно развиваются бизнес-проекты, в том числе и в области большой энергетики, атомной энергетики", - сказал он.