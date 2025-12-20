США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. США попытались задержать еще одно судно у берегов Венесуэлы, США попытались задержать еще одно судно у берегов Венесуэлы, сообщил Reuters.

« "По словам официальных лиц, Соединенные Штаты попытались перехватить и задержать еще одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы", — написал корреспондент агентства Идрис Али в соцсети X.

Позже журналист добавил, что, по сообщениям источников, береговая охрана Вашингтон руководит этой операцией.

Президент США Дональд Трамп сообщил 10 декабря о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы . Как позднее объяснила генпрокурор Пэм Бонди, американские власти подозревают, что судно участвовало в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана . Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил Вашингтон в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции. Американский лидер позднее заявил, что США продолжат захватывать венесуэльские танкеры.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . А Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.

В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.