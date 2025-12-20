США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. США попытались задержать еще одно судно у берегов Венесуэлы, сообщил Reuters.
"По словам официальных лиц, Соединенные Штаты попытались перехватить и задержать еще одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы", — написал корреспондент агентства Идрис Али в соцсети X.
Позже журналист добавил, что, по сообщениям источников, береговая охрана Вашингтон руководит этой операцией.
Президент США Дональд Трамп сообщил 10 декабря о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор Пэм Бонди, американские власти подозревают, что судно участвовало в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил Вашингтон в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции. Американский лидер позднее заявил, что США продолжат захватывать венесуэльские танкеры.
За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.
Сам Трамп заявлял, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.