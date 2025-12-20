Рейтинг@Mail.ru
США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы
19:23 20.12.2025 (обновлено: 19:50 20.12.2025)
США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы
в мире
сша
венесуэла
иран
дональд трамп
николас мадуро
в мире, сша, венесуэла, иран, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Иран, Дональд Трамп, Николас Мадуро
ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. США попытались задержать еще одно судно у берегов Венесуэлы, сообщил Reuters.
"По словам официальных лиц, Соединенные Штаты попытались перехватить и задержать еще одно судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы", — написал корреспондент агентства Идрис Али в соцсети X.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00
Позже журналист добавил, что, по сообщениям источников, береговая охрана Вашингтон руководит этой операцией.
Президент США Дональд Трамп сообщил 10 декабря о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор Пэм Бонди, американские власти подозревают, что судно участвовало в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил Вашингтон в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции. Американский лидер позднее заявил, что США продолжат захватывать венесуэльские танкеры.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.
Сам Трамп заявлял, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу
Вчера, 06:37
 
