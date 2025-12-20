Советский разведчик Петросян отметил свое 102-летие

ЕРЕВАН, 20 дек - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, "разведчик четырех континентов" Петрос Петросян отметил в пятницу свое 102-летие, сообщает пресс-служба Русского дома в Ереване.

"Его жизнь – неотъемлемая часть героической истории целого народа, о которой надо помнить и передавать из поколения в поколение", - отметили в пресс-службе.