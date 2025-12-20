Рейтинг@Mail.ru
Советский разведчик Петросян отметил свое 102-летие - РИА Новости, 20.12.2025
00:22 20.12.2025
Советский разведчик Петросян отметил свое 102-летие
Советский разведчик Петросян отметил свое 102-летие
Советский разведчик Петросян отметил свое 102-летие
Ветеран Великой Отечественной войны, "разведчик четырех континентов" Петрос Петросян отметил в пятницу свое 102-летие, сообщает пресс-служба Русского дома в... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
армения
ереван
украина
красная звезда
армения
ереван
украина
в мире, армения, ереван, украина, красная звезда
В мире, Армения, Ереван, Украина, Красная звезда
Советский разведчик Петросян отметил свое 102-летие

Ветеран ВОВ, советский разведчик Петросян отметил свое 102-летие

© Фото : Новости-Армения/Г.АмирхановПетрос Петросян
Петрос Петросян - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Новости-Армения/Г.Амирханов
Петрос Петросян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 дек - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, "разведчик четырех континентов" Петрос Петросян отметил в пятницу свое 102-летие, сообщает пресс-служба Русского дома в Ереване.
"Один из славных сынов армянского народа, приблизивших Великую Победу, родился 19 декабря 1923 года в Армении. По окончании школы, в 1941 году он добровольцем вступил в ряды Красной армии, а с 1942 года доблестно воевал на фронтах войны", - говорится в сообщении.
Герой России Юрий Шевченко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Историограф рассказал, как русский разведчик добывал секреты НАТО
18 ноября, 17:32
Отмечается, что, командуя батареей артиллерийского дивизиона, Петросян внес свой неоценимый вклад в дело освобождения Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехословакии. В боях был трижды ранен, но по выздоровлении вновь возвращался в строй, дойдя до самого Берлина.
В 2014 году вышла его книга "Страницы из жизни разведчика", в которой он рассказал о своей послевоенной разведывательной, дипломатической, общественной деятельности. В 1959-1972 годах Петросян был разведчиком на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке, на американском континенте. Тогда же он начал налаживать отношения между Арменией и диаспорой.
За свои заслуги Петросян был удостоен более 100 наград – орденов "Красной звезды", "Отечественной войны I степени", медалей "За боевые заслуги", "За активное участие в защите родины", "За активные действия в разведке" и других.
"Его жизнь – неотъемлемая часть героической истории целого народа, о которой надо помнить и передавать из поколения в поколение", - отметили в пресс-службе.
Военнослужащие разведгруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России работают на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
День военного разведчика в России
6 ноября, 21:16
 
В миреАрменияЕреванУкраинаКрасная звезда
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
