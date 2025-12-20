Рейтинг@Mail.ru
СМИ: хозяин вечеринки не дал вызвать полицию из-за ссоры Райнера с сыном - РИА Новости, 20.12.2025
03:43 20.12.2025
СМИ: хозяин вечеринки не дал вызвать полицию из-за ссоры Райнера с сыном
Американский комик и известный телеведущий Конан О'Брайен помешал гостям своей вечеринки вызвать полицию из-за произошедшей на ней ссоры между голливудским... РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
происшествия
Происшествия
СМИ: хозяин вечеринки не дал вызвать полицию из-за ссоры Райнера с сыном

Роб Райнер
Роб Райнер - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Andy Kropa
Роб Райнер. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский комик и известный телеведущий Конан О'Брайен помешал гостям своей вечеринки вызвать полицию из-за произошедшей на ней ссоры между голливудским режиссером Робом Райнером и его сыном Ником, случившейся за несколько часов до убийства режиссера, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев.
Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что тела Роба Райнера и его супруги Мишель были найдены в доме режиссера, на них были обнаружены ножевые ранения. Издание Page Six позже сообщило, что полиция задержала сына супругов Ника по обвинению в убийстве родителей. Позднее TMZ со ссылкой на источники сообщил, что отец и сын громко поругались на рождественской вечеринке накануне убийства.
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Режиссер Райнер рассказывал друзьям, что боится своего сына, пишут СМИ
Вчера, 11:37
"Как рассказали гости, Конан О'Брайен помешал другу позвонить в 911 во время бурной ссоры между Робом и Ником Райнером на рождественской вечеринке комика всего за несколько часов до того, как сын режиссера якобы перерезал горло своим родителям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комик не хотел привлекать полицию, чтобы не устраивать скандал у себя дома.
Режиссер Роб Райнер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера
18 декабря, 01:46
 
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
