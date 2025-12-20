https://ria.ru/20251220/rayner-2063460359.html
СМИ: хозяин вечеринки не дал вызвать полицию из-за ссоры Райнера с сыном
СМИ: хозяин вечеринки не дал вызвать полицию из-за ссоры Райнера с сыном - РИА Новости, 20.12.2025
СМИ: хозяин вечеринки не дал вызвать полицию из-за ссоры Райнера с сыном
Американский комик и известный телеведущий Конан О'Брайен помешал гостям своей вечеринки вызвать полицию из-за произошедшей на ней ссоры между голливудским...
2025-12-20T03:43:00+03:00
2025-12-20T03:43:00+03:00
2025-12-20T03:43:00+03:00
происшествия
Daily Mail: хозяин вечеринки не дал вызвать полицию из-за ссоры Райнера с сыном
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Американский комик и известный телеведущий Конан О'Брайен помешал гостям своей вечеринки вызвать полицию из-за произошедшей на ней ссоры между голливудским режиссером Робом Райнером и его сыном Ником, случившейся за несколько часов до убийства режиссера, сообщает газета Daily Mail
со ссылкой на очевидцев.
Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что тела Роба Райнера и его супруги Мишель были найдены в доме режиссера, на них были обнаружены ножевые ранения. Издание Page Six позже сообщило, что полиция задержала сына супругов Ника по обвинению в убийстве родителей. Позднее TMZ со ссылкой на источники сообщил, что отец и сын громко поругались на рождественской вечеринке накануне убийства.
"Как рассказали гости, Конан О'Брайен помешал другу позвонить в 911 во время бурной ссоры между Робом и Ником Райнером на рождественской вечеринке комика всего за несколько часов до того, как сын режиссера якобы перерезал горло своим родителям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комик не хотел привлекать полицию, чтобы не устраивать скандал у себя дома.