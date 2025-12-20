СМИ: хозяин вечеринки не дал вызвать полицию из-за ссоры Райнера с сыном

Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что тела Роба Райнера и его супруги Мишель были найдены в доме режиссера, на них были обнаружены ножевые ранения. Издание Page Six позже сообщило, что полиция задержала сына супругов Ника по обвинению в убийстве родителей. Позднее TMZ со ссылкой на источники сообщил, что отец и сын громко поругались на рождественской вечеринке накануне убийства.