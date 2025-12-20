Балицкий рассказал о начале восстановления зоопарка в Васильевке

https://ria.ru/20251220/raboty-2063517900.html
Восстановительные работы начались в зоопарке Васильевки, который попал под удар ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.12.2025
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости.
Восстановительные работы начались в зоопарке Васильевки, который попал под удар ВСУ, сообщил
губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Неделю назад дроны ВСУ атаковали зоопарк в городе Васильевка, разрушив часть вольеров, лев получил контузию.
"В реабилитационном центре для хищных животных в Васильевке, который стал целью киевских нацистов, идут работы по устранению последствий удара", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, на призыв о помощи откликнулись волонтеры межрегионального молодёжного движения "ЮгМолодой".
"Уже доставлены строительные материалы для восстановления вольеров", - подчеркнул губернатор.