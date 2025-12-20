Рейтинг@Mail.ru
На Западе обиделись на Путина за издевательство над европейскими лидерами
17:19 20.12.2025
На Западе обиделись на Путина за издевательство над европейскими лидерами
На Западе обиделись на слова президента России Владимира Путина о "подсвинках". Об этом написал журнал The National Interest. РИА Новости, 20.12.2025
NI назвал слова Путина о подсвинках издевкой над лидерами ЕС

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. На Западе обиделись на слова президента России Владимира Путина о "подсвинках". Об этом написал журнал The National Interest.
"Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Будут повержены": выступление Путина вызвало бурную реакцию во Франции
Вчера, 11:28
В публикации отметили, что это заявление со стороны российского лидера унизило европейских союзников Украины.
В среду президент принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждались итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Там российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить страну.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Не просто шутка": в Киеве запаниковали после слов Путина о Зеленском
Вчера, 06:39
 
