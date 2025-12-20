https://ria.ru/20251220/putin-2063545361.html
На Западе обиделись на Путина за издевательство над европейскими лидерами
На Западе обиделись на Путина за издевательство над европейскими лидерами - РИА Новости, 20.12.2025
На Западе обиделись на Путина за издевательство над европейскими лидерами
На Западе обиделись на слова президента России Владимира Путина о "подсвинках". Об этом написал журнал The National Interest. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T17:19:00+03:00
2025-12-20T17:19:00+03:00
2025-12-20T17:29:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20251220/putin-2063487694.html
https://ria.ru/20251220/ukraina-2063467190.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
На Западе обиделись на Путина за издевательство над европейскими лидерами
NI назвал слова Путина о подсвинках издевкой над лидерами ЕС