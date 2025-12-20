https://ria.ru/20251220/putin-2063544815.html
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным - РИА Новости, 20.12.2025
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил в беседе с RT, что после участия в "Итогах года" к нему за выпечкой начали приезжать люди из... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20
2025-12-20T17:16:00+03:00
2025-12-20T21:38:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
общество
россия
Новости
ru-RU
"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил
в беседе с RT, что после участия в "Итогах года" к нему за выпечкой начали приезжать люди из других районов.
"Я просто в шоке, если честно, нахожусь сейчас в какой-то прострации", — сказал он.
По словам бизнесмена, переданные президенту пирожки не готовили специально, а лишь собрали те, что были на витрине. Сегодня же для российского лидера пекут "особый каравай", добавил Максимов.
Как уточняется, в подаренной главе государства корзине были хлеб, пирожки и другая выпечка. Путин в домашней атмосфере попробовал угощения с чаем и вареньем.
В пятницу предприниматель обратился к Путину в ходе прямой линии с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его чем-нибудь. Он также пообещал изучить проблему, озвученную бизнесменом.