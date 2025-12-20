"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил в беседе с RT, что после участия в "Итогах года" к нему за выпечкой начали приезжать люди из других районов.

"Я просто в шоке, если честно, нахожусь сейчас в какой-то прострации", — сказал он.

По словам бизнесмена, переданные президенту пирожки не готовили специально, а лишь собрали те, что были на витрине. Сегодня же для российского лидера пекут "особый каравай", добавил Максимов.

Как уточняется, в подаренной главе государства корзине были хлеб, пирожки и другая выпечка. Путин в домашней атмосфере попробовал угощения с чаем и вареньем.