"Я в шоке". Хозяин пекарни рассказал, что произошло после беседы с Путиным

17:16 20.12.2025 (обновлено: 21:38 20.12.2025)
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил в беседе с RT, что после участия в "Итогах года" к нему за выпечкой начали приезжать люди из других районов.
"Я просто в шоке, если честно, нахожусь сейчас в какой-то прострации", — сказал он.
По словам бизнесмена, переданные президенту пирожки не готовили специально, а лишь собрали те, что были на витрине. Сегодня же для российского лидера пекут "особый каравай", добавил Максимов.
Как уточняется, в подаренной главе государства корзине были хлеб, пирожки и другая выпечка. Путин в домашней атмосфере попробовал угощения с чаем и вареньем.
В пятницу предприниматель обратился к Путину в ходе прямой линии с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его чем-нибудь. Он также пообещал изучить проблему, озвученную бизнесменом.
Путин поблагодарил хозяина пекарни "Машенька" за выпечку
Заголовок открываемого материала