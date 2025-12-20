https://ria.ru/20251220/putin-2063528953.html
Путин поблагодарил хозяина пекарни "Машенька" за выпечку
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил от хозяина пекарни "Машенька" Дениса Максимова целую корзину с выпечкой, глава государства попробовал пирожки с вареньем и чаем и поблагодарил предпринимателя за подарки.
"Денис Владимирович, спасибо большое за подарки!.. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Всего доброго, спасибо большое", - сказал Путин
.
В подаренной главе государства корзине были хлеб, пирожки и другая выпечка. Путин в домашней атмосфере попробовал угощения с чаем и вареньем. На президенте была рубашка в мелкую клетку, он был без галстука.
Рядом с ним на столе также стояла корзина с шампанским, варенье и другие сувениры.
В пятницу предприниматель обратился к Путину в ходе прямой линии с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его чем-нибудь.