14:55 20.12.2025
Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Время молодых"
общество
россия
москва
владимир путин
россия
москва
общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей торжественной церемонии вручения всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых" в Москве, отметив, что проекты и инициативы участников церемонии служат воспитанию молодежи на духовно-нравственных и патриотических ценностях.
"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых"... Отмечу, что все ваши проекты и инициативы неизменно содержательны и востребованы. Они служат воспитанию молодёжи на незыблемых духовно-нравственных и патриотических ценностях, помогают юношам и девушкам реализовать свои таланты, осуществить задуманное, созидательным трудом приносить пользу родным городам и посёлкам, всей стране", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что премия вручается тем, кто ярко проявил себя в сфере молодёжной политики. Среди нынешних лауреатов – участники и ветераны специальной военной операции, руководители общественных, волонтерских, некоммерческих организаций и деловых кругов, журналисты. Всех этих людей, как подчеркнул Путин, объединяет искреннее стремление внести свой вклад в становление молодого поколения граждан России.
Российский лидер добавил, что ключевым событием мероприятия станет выбор молодёжной столицы России.
"Уверен, что нынешняя церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, оставит добрые, незабываемые впечатления. Поздравляю лауреатов, желаю вам успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.
ОбществоРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
