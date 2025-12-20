Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Время молодых"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей торжественной церемонии вручения всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых" в Москве, отметив, что проекты и инициативы участников церемонии служат воспитанию молодежи на духовно-нравственных и патриотических ценностях.
"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых"... Отмечу, что все ваши проекты и инициативы неизменно содержательны и востребованы. Они служат воспитанию молодёжи на незыблемых духовно-нравственных и патриотических ценностях, помогают юношам и девушкам реализовать свои таланты, осуществить задуманное, созидательным трудом приносить пользу родным городам и посёлкам, всей стране", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что премия вручается тем, кто ярко проявил себя в сфере молодёжной политики. Среди нынешних лауреатов – участники и ветераны специальной военной операции, руководители общественных, волонтерских, некоммерческих организаций и деловых кругов, журналисты. Всех этих людей, как подчеркнул Путин, объединяет искреннее стремление внести свой вклад в становление молодого поколения граждан России.
Российский лидер добавил, что ключевым событием мероприятия станет выбор молодёжной столицы России.
"Уверен, что нынешняя церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, оставит добрые, незабываемые впечатления. Поздравляю лауреатов, желаю вам успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.
