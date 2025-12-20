Рейтинг@Mail.ru
14:53 20.12.2025 (обновлено: 16:13 20.12.2025)
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, московская область (подмосковье)
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Московская область (Подмосковье)
Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"

Путин получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька", владелец которой накануне обратился к президенту на прямой линии, сообщила пресс-служба Кремля.
Хозяин заведения Денис Максимов выполнил обещание и отправил хлеб и пирожки. Путин с чаем попробовал свежую выпечку, ему понравилось.
Президент в ответ передал владельцу пекарни корзину новогодних угощений.
В пятницу предприниматель обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Российский лидер поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его чем-нибудь.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Захарова следит за судьбой пекарни "Машенька" после прямой линии Путина
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Московская область (Подмосковье)
 
 
