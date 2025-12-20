Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"

Хозяин заведения Денис Максимов выполнил обещание и отправил хлеб и пирожки. Путин с чаем попробовал свежую выпечку, ему понравилось.

В пятницу предприниматель обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Российский лидер поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его чем-нибудь.