Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"
Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька" - РИА Новости, 20.12.2025
Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"
Владимир Путин получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька", владелец которой накануне обратился к президенту на прямой линии, сообщила... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:53:00+03:00
2025-12-20T14:53:00+03:00
2025-12-20T16:13:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
московская область (подмосковье)
россия
московская область (подмосковье)
Путин попробовал пирожки из пекарни "Машенька"
Путин попробовал булочки из пекарни «Машенька», которая стала знаменитой в ходе Прямой Линии
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, московская область (подмосковье)
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Московская область (Подмосковье)
Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"
Путин получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька"