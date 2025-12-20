Путин поприветствовал участников конференции Форума Россия — Африка

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, выразив уверенность, что совместная работа позволит подойти к подготовке нового саммита Россия - Африка с солидным набором предложений.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка . Символично, что это мероприятие проходит в Египте – стране, бывшей сопредседателем первого саммита Россия – Африка", - отметил Путин в телеграмме участникам форума, которую зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров

Российский лидер выразил уверенность, что дискуссии на конференции будут содержательными и плодотворными, позволят подойти к подготовке очередного саммита Россия – Африка с солидным набором конкретных предложений и инициатив.