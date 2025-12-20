https://ria.ru/20251220/putin-2063509679.html
Путин поприветствовал участников конференции Форума Россия — Африка
в мире
россия
африка
египет
владимир путин
сергей лавров
россия
африка
египет
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, выразив уверенность, что совместная работа позволит подойти к подготовке нового саммита Россия - Африка с солидным набором предложений.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка
. Символично, что это мероприятие проходит в Египте
– стране, бывшей сопредседателем первого саммита Россия
– Африка", - отметил Путин
в телеграмме участникам форума, которую зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Российский лидер выразил уверенность, что дискуссии на конференции будут содержательными и плодотворными, позволят подойти к подготовке очередного саммита Россия – Африка с солидным набором конкретных предложений и инициатив.
"Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавил Путин.