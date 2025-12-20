Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой, заявил Путин

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва стремится расширять сотрудничество с Африкой, заявил президент Владимир Путин.

« "Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами", — зачитал его обращение к участникам второй министерской конференции Форума партнерства в Каире глава МИД Сергей Лавров.

Путин подчеркнул, что Россия и Африка имеют значительный потенциал в торговле, который по-прежнему не реализован. В то же время Москва активизировала сотрудничество, в том числе в вопросе обеспечения безопасности африканских стран.

Как отметил президент, континент играет все более весомую роль в глобальной политике. Он также выразил уверенность, что мероприятие позволит подойти к подготовке нового саммита Россия — Африка с большим набором предложений.

Лавров в субботу принимает участие во второй министерской конференции Форума партнерства в Египте. На нем присутствуют главы МИД, государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента. Они обсудят вопросы сотрудничества в различных сферах. Министр также проведет серию двусторонних встреч.