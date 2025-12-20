https://ria.ru/20251220/putin-2063509457.html
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой, заявил Путин
Москва стремится расширять сотрудничество с Африкой, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:08:00+03:00
2025-12-20T14:08:00+03:00
2025-12-20T14:13:00+03:00
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва стремится расширять сотрудничество с Африкой, заявил президент Владимир Путин.
"Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами", — зачитал его обращение к участникам второй министерской конференции Форума партнерства в Каире глава МИД Сергей Лавров.
Путин подчеркнул, что Россия и Африка имеют значительный потенциал в торговле, который по-прежнему не реализован. В то же время Москва активизировала сотрудничество, в том числе в вопросе обеспечения безопасности африканских стран.
Как отметил президент, континент играет все более весомую роль в глобальной политике. Он также выразил уверенность, что мероприятие позволит подойти к подготовке нового саммита Россия — Африка с большим набором предложений.
Лавров в субботу принимает участие во второй министерской конференции Форума партнерства в Египте. На нем присутствуют главы МИД, государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента. Они обсудят вопросы сотрудничества в различных сферах. Министр также проведет серию двусторонних встреч.
Форум партнерства Россия — Африка создали в 2019 году. В его рамках прошли два саммита — в Сочи в 2019-м и в Санкт-Петербурге в 2023-м, а также первая министерская конференция в ноябре прошлого года.