Рейтинг@Mail.ru
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 20.12.2025 (обновлено: 14:13 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/putin-2063509457.html
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой, заявил Путин
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2025
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой, заявил Путин
Москва стремится расширять сотрудничество с Африкой, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:08:00+03:00
2025-12-20T14:13:00+03:00
в мире
африка
россия
москва
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:57:3152:1830_1920x0_80_0_0_05e9597c9dec98b7fad76d6a8f3517af.jpg
https://ria.ru/20251218/afrika-2062969079.html
https://ria.ru/20251112/promomed-2054533905.html
https://ria.ru/20251015/afrika-2048195204.html
африка
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, россия, москва, сергей лавров, владимир путин
В мире, Африка, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин

Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой, заявил Путин

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва стремится расширять сотрудничество с Африкой, заявил президент Владимир Путин.
«
"Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами", — зачитал его обращение к участникам второй министерской конференции Форума партнерства в Каире глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия поможет Африке стать центром многополярного мира, заявил Лавров
18 декабря, 16:34
Путин подчеркнул, что Россия и Африка имеют значительный потенциал в торговле, который по-прежнему не реализован. В то же время Москва активизировала сотрудничество, в том числе в вопросе обеспечения безопасности африканских стран.
Как отметил президент, континент играет все более весомую роль в глобальной политике. Он также выразил уверенность, что мероприятие позволит подойти к подготовке нового саммита Россия — Африка с большим набором предложений.
Петр Белый - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Промомед: Россия готова обеспечивать Африку лекарствами, возможности есть
12 ноября, 16:45
Лавров в субботу принимает участие во второй министерской конференции Форума партнерства в Египте. На нем присутствуют главы МИД, государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента. Они обсудят вопросы сотрудничества в различных сферах. Министр также проведет серию двусторонних встреч.

Форум партнерства Россия — Африка создали в 2019 году. В его рамках прошли два саммита — в Сочи в 2019-м и в Санкт-Петербурге в 2023-м, а также первая министерская конференция в ноябре прошлого года.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Африка делает ставку на Россию
15 октября, 08:00
 
В миреАфрикаРоссияМоскваСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала