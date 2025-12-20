Страны Африки играют весомую роль в глобальной политике, заявил Путин

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Страны Африки обладают огромным потенциалом, играют всё более весомую роль в глобальной политике, заявил президент России Владимир Путин.

"Африканские государства обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют всё более весомую роль в глобальной политике", - говорится в приветствии.