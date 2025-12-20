https://ria.ru/20251220/putin-2063508042.html
Страны Африки играют весомую роль в глобальной политике, заявил Путин
Страны Африки обладают огромным потенциалом, играют всё более весомую роль в глобальной политике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:52:00+03:00
в мире
африка
россия
владимир путин
сергей лавров
Новости
ru-RU
