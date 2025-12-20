Рейтинг@Mail.ru
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала о подарке президенту - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 20.12.2025 (обновлено: 15:43 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/putin-2063504854.html
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала о подарке президенту
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала о подарке президенту - РИА Новости, 20.12.2025
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала о подарке президенту
Мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту побывать в роли сотрудника ДПС исполнил президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что сын уже отправил РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:32:00+03:00
2025-12-20T15:43:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062972980_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_92c9be95116ff48e3a70cdd23910805c.jpg
https://ria.ru/20251218/mishustin-2062972855.html
https://ria.ru/20251218/putin-2062958607.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062972980_151:0:1050:674_1920x0_80_0_0_6af2d2ef4bd0287cc6402365d69b109c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала о подарке президенту

Мама мечтавшего стать сотрудником ДПС мальчика рассказала о подарке Путину

Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика, который хотел поработать в ДПС
Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика, который хотел поработать в ДПС - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика, который хотел поработать в ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту побывать в роли сотрудника ДПС исполнил президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что сын уже отправил подарок главе государства и это — детская новогодняя поделка.
Путин, занимающийся в четверг подготовкой к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, выделил время для того, чтобы позвонить Тимуру, который оставил свое пожелание на "Елке желаний". Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу автоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Ёлка желаний - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках "Елки желаний"
18 декабря, 16:41
Ранее мама Тимура уточняла РИА Новости, что ее сын в восторге оттого, что его желание исполнилось, а на прогулке мальчик делал замечания нарушителям правил дорожного движения.
Также Тимур пообещал прислать главе государства подарок, однако не пояснил какой. Мальчик тогда сообщил, что Путин "скоро узнает" об этом.
"Не знаю, когда получит (президент подарок. — Прим. ред.), мы отдали ребятам из "Движения первых", они обещали передать. В подарке больше интриги, просто ребенок так сказал мило. Это поделка, коллаж, который он сделал своими руками, очень милый такой, новогодний, с элементами нашего округа, Тимуркиной фотографией и с тематикой исполнения желания. Поделка детская", — сказала агентству Анастасия Рясная.
Путин традиционно принимает участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков. В этом году глава государства пообещал исполнить желания трех детей, в том числе Тимура. Отец мальчика Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском в результате атаки дрона.
Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика и пообщался с ним по телефону - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего мальчика
18 декабря, 16:09
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала