Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала о подарке президенту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту побывать в роли сотрудника ДПС исполнил президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что сын уже отправил подарок главе государства и это — детская новогодняя поделка.

Путин , занимающийся в четверг подготовкой к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, выделил время для того, чтобы позвонить Тимуру, который оставил свое пожелание на "Елке желаний". Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу автоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС.

Ранее мама Тимура уточняла РИА Новости, что ее сын в восторге оттого, что его желание исполнилось, а на прогулке мальчик делал замечания нарушителям правил дорожного движения.

Также Тимур пообещал прислать главе государства подарок, однако не пояснил какой. Мальчик тогда сообщил, что Путин "скоро узнает" об этом.

"Не знаю, когда получит (президент подарок. — Прим. ред.), мы отдали ребятам из "Движения первых", они обещали передать. В подарке больше интриги, просто ребенок так сказал мило. Это поделка, коллаж, который он сделал своими руками, очень милый такой, новогодний, с элементами нашего округа, Тимуркиной фотографией и с тематикой исполнения желания. Поделка детская", — сказала агентству Анастасия Рясная.