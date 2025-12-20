Россия будет поддерживать приверженцев традиционных ценностей, заявил Путин

«

"Приветствую вас на втором международном Екатерининском форуме... сила и притягательность Русского мира всегда заключались в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам. Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют миллионы людей на всех континентах планеты. И потому мы и впредь будем поддерживать наших соотечественников и иностранных граждан, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.