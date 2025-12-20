Рейтинг@Mail.ru
Россия будет поддерживать приверженцев традиционных ценностей, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2025
11:51 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/putin-2063489268.html
Россия будет поддерживать приверженцев традиционных ценностей, заявил Путин
Россия будет поддерживать приверженцев традиционных ценностей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей второго международного Екатерининского форума заявил, что Россия продолжит... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:51:00+03:00
2025-12-20T11:51:00+03:00
Россия будет поддерживать приверженцев традиционных ценностей, заявил Путин

Путин: Россия будет поддерживать приверженцев традиционных ценностей

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей второго международного Екатерининского форума заявил, что Россия продолжит поддерживать соотечественников и иностранцев, сохраняющих приверженность традиционным ценностям.
«

"Приветствую вас на втором международном Екатерининском форуме... сила и притягательность Русского мира всегда заключались в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам. Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют миллионы людей на всех континентах планеты. И потому мы и впредь будем поддерживать наших соотечественников и иностранных граждан, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в повестке форума - широкий круг проблем, связанных с развитием международного гуманитарного сотрудничества, поддержкой граждан иностранных государств, желающих переехать на постоянное место жительства в Россию. Также будет обсуждаться значение деятельности Екатерины II для социально-экономического развития РФ.
Кроме того, глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт на достойном уровне, а предложения и инициативы участников будут востребованы.
Екатерининский форум проходит в пятницу в Национальном центре "Россия". Он организован для обсуждения актуальных вопросов развития России, привлекательности страны для переезда на ПМЖ и возможностей преодоления имеющихся трудностей. Здесь нарабатываются современные инструменты и привлекаются ресурсы для быстрой и эффективной интеграции новых граждан в РФ.
Заголовок открываемого материала