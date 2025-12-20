МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro восхитились выступлением Владимира Путина в ходе прямой линии и возмутились несостоятельностью европейских лидеров.
"Президент Путин довольствуется защитой фундаментальных интересов своего народа. Украинские марионетки, поддерживаемые брюссельскими разжигателями войны, будут повержены", — написал один комментатор.
"Разумное, уместное и взвешенное выступление президента Путина, чего нельзя сказать о речах фон дер Ляйен, Макрона, Зеленского, Мерца, Стармера и прочих", — отметил другой.
"Чтобы заключить мир, необходимо начать слушать своего противника и понять его точку зрения. Люди, которые отказываются слушать Путина, — это опасные фанатики", — выразил мнение еще один пользователь.
"А если бы Макрон возобновил диалог и вновь установил хорошие отношения с Путиным, это было бы отличным исходом для всех нас. Нельзя терять ни минуты", — заключили читатели.
Накануне российский президент, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений с европейскими странами, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.