Рейтинг@Mail.ru
"Будут повержены": выступление Путина вызвало бурную реакцию во Франции - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/putin-2063487694.html
"Будут повержены": выступление Путина вызвало бурную реакцию во Франции
"Будут повержены": выступление Путина вызвало бурную реакцию во Франции - РИА Новости, 20.12.2025
"Будут повержены": выступление Путина вызвало бурную реакцию во Франции
Читатели французского издания Le Figaro восхитились выступлением Владимира Путина в ходе прямой линии и возмутились несостоятельностью европейских... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:28:00+03:00
2025-12-20T11:28:00+03:00
в мире
франция
москва
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063401939_0:675:2440:2048_1920x0_80_0_0_e78b8eb73408b23b3b3454a95dd4f962.jpg
https://ria.ru/20251220/ssha-2063462252.html
https://ria.ru/20251220/putin-2063457276.html
франция
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063401939_0:513:2047:2048_1920x0_80_0_0_19cfdaca4ec6ba2ae4cc0ac692543793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, москва, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Франция, Москва, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025

"Будут повержены": выступление Путина вызвало бурную реакцию во Франции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro восхитились выступлением Владимира Путина в ходе прямой линии и возмутились несостоятельностью европейских лидеров.

"Президент Путин довольствуется защитой фундаментальных интересов своего народа. Украинские марионетки, поддерживаемые брюссельскими разжигателями войны, будут повержены", — написал один комментатор.
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В США жестко высказались о выступлении Путина
04:54
"Разумное, уместное и взвешенное выступление президента Путина, чего нельзя сказать о речах фон дер Ляйен, Макрона, Зеленского, Мерца, Стармера и прочих", — отметил другой.

"Чтобы заключить мир, необходимо начать слушать своего противника и понять его точку зрения. Люди, которые отказываются слушать Путина, — это опасные фанатики", — выразил мнение еще один пользователь.

"А если бы Макрон возобновил диалог и вновь установил хорошие отношения с Путиным, это было бы отличным исходом для всех нас. Нельзя терять ни минуты", — заключили читатели.
Накануне российский президент, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений с европейскими странами, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.
Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Стадо баранов": на Западе остались ошеломлены выступлением Путина
02:26
 
В миреФранцияМоскваРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала