На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине - РИА Новости, 20.12.2025
10:14 20.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине
Президент России Владимир Путин послал важный сигнал Западу заявлением об Украине, пишет L’ AntiDiplomatico. "Главный посыл ясен: Москва утверждает, что давно... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:14:00+03:00
2025-12-20T10:14:00+03:00
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал важный сигнал Западу заявлением об Украине, пишет L’ AntiDiplomatico.

"Главный посыл ясен: Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности", — говорится в публикации.
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина
08:51
08:51
В материале отмечается, что Путин послал Западу вчера сигнал — открытые переговоры в краткосрочной перспективе и стратегическая твердость в долгосрочной перспективе.

Накануне российский президент, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений севропейскими странами, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.

Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
08:00
08:00
 
