СМИ раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина
08:51 20.12.2025 (обновлено: 11:45 20.12.2025)
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина - РИА Новости, 20.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина
Запад испугался после заявление президента России Владимира Путина о Калининграде, следует из паникерской статьи газеты Daily Express. "Путин выступил с резким... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
владимир путин
калининградская область
россия
калининградская область
россия
в мире, владимир путин, калининградская область, россия
В мире, Владимир Путин, Калининградская область, Россия
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина

Express назвала слова Путина об ответе на блокаду Калининграда пугающими

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Запад испугался после заявление президента России Владимира Путина о Калининграде, следует из паникерской статьи газеты Daily Express.

"Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует "беспрецедентную эскалацию" конфликта на Украине, потенциально перерастая в "крупномасштабный вооруженный конфликт" по всей Европе", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине
10:14
Издание отмечает, что эти заявления высветили "красные линии" Москвы на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом. При этом в материале предупреждение российского лидера называется "пугающей угрозой Третьей мировой войны".
Накануне Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В июле командующий сухопутными войсками альянса генерал Кристофер Донахью заявил о планах оперативного подавления оборонительного потенциала ВС России в Калининградской области. По его словам, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ответ подчеркнул, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Решающий момент". СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина
Вчера, 22:40
 
В миреВладимир ПутинКалининградская областьРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
