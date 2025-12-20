СМИ раскрыли, что произошло на Западе после заявления Путина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Запад испугался после заявление президента России Владимира Путина о Калининграде, следует из паникерской статьи газеты Daily Express.
"Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует "беспрецедентную эскалацию" конфликта на Украине, потенциально перерастая в "крупномасштабный вооруженный конфликт" по всей Европе", — говорится в публикации.
"Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует "беспрецедентную эскалацию" конфликта на Украине, потенциально перерастая в "крупномасштабный вооруженный конфликт" по всей Европе", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что эти заявления высветили "красные линии" Москвы на фоне обострения напряженности в отношениях с Западом. При этом в материале предупреждение российского лидера называется "пугающей угрозой Третьей мировой войны".
Накануне Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В июле командующий сухопутными войсками альянса генерал Кристофер Донахью заявил о планах оперативного подавления оборонительного потенциала ВС России в Калининградской области. По его словам, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ответ подчеркнул, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств.