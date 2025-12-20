Рейтинг@Mail.ru
"Стадо баранов": на Западе остались ошеломлены выступлением Путина - РИА Новости, 20.12.2025
02:26 20.12.2025 (обновлено: 09:16 20.12.2025)
"Стадо баранов": на Западе остались ошеломлены выступлением Путина
в мире
россия
европа
германия
владимир путин
фридрих мерц
focus
в мире, россия, европа, германия, владимир путин, фридрих мерц, focus
В мире, Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Focus
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выступление Владимира Путина в ходе прямой линии об итогах 2025 года продемонстрировало успехи российского лидера в военной и социальной сферах, пишет немецкое издание Focus.
"Все западные прогнозы — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и полная политическая изоляция — не оправдались. Честно говоря, Путин добился успехов на ключевых военных и гражданских фронтах", — говорится в материале.
"Ведет к уничтожению": в Германии сделали внезапный вывод после речи Путина
01:06
Как утверждает издание, Запад представляется российскому президенту, как стадо баранов, находящееся в полном беспорядке, что доказывает провальная идея канцлера Германии Фридриха Мерца о конфискации российских активов.
"Когда сегодня президент России появился перед камерами, разделенной, уставшей от войны и внутренне расколотой Европе ничего хорошего ожидать не пришлось", — отмечается в материале.
Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"
Вчера, 23:48
Вчера Владимир Путин, говоря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.
Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
Ранее Путин подчеркнул, что Россия готова работать с Великобританией, Европой и США, но на равных, при уважительном отношении друг к другу.
В России произошло много положительного в последнее время, заявил Путин
Вчера, 19:29
 
