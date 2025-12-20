"Стадо баранов": на Западе остались ошеломлены выступлением Путина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выступление Владимира Путина в ходе прямой линии об итогах 2025 года продемонстрировало успехи российского лидера в военной и социальной сферах, пишет немецкое издание Focus.
"Все западные прогнозы — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и полная политическая изоляция — не оправдались. Честно говоря, Путин добился успехов на ключевых военных и гражданских фронтах", — говорится в материале.
Как утверждает издание, Запад представляется российскому президенту, как стадо баранов, находящееся в полном беспорядке, что доказывает провальная идея канцлера Германии Фридриха Мерца о конфискации российских активов.
Вчера Владимир Путин, говоря в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.
Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
Ранее Путин подчеркнул, что Россия готова работать с Великобританией, Европой и США, но на равных, при уважительном отношении друг к другу.