Российские спецслужбы решительно отражают угрозы, отметил Путин - РИА Новости, 20.12.2025
00:08 20.12.2025
Российские спецслужбы решительно отражают угрозы, отметил Путин
Российские спецслужбы решительно отражают угрозы, отметил Путин
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Российские спецслужбы решительно отражают угрозы, отметил Путин

Путин: российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником.
"Нынешнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ достойно продолжает дело своих предшественников, надежно обеспечивает безопасность России и наших граждан. Хочу поблагодарить руководство и личный состав отечественных спецслужб за четкую, слаженную работу в любой самой сложной обстановке, за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз", - обратился президент к сотрудникам спецслужб.
День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
