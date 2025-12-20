Российские спецслужбы решительно отражают угрозы, отметил Путин

https://ria.ru/20251220/putin-2063450873.html
Российские спецслужбы решительно отражают внешние и внутренние угрозы, надежно обеспечивают безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2025
