Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, выполняющих задачи в условиях СВО
00:05 20.12.2025
Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, выполняющих задачи в условиях СВО
Президент России Владимир Путин особо поблагодарил сотрудников российских спецслужб, выполняющих задачи по защите прав граждан и интересов государства в... РИА Новости, 20.12.2025
2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо поблагодарил сотрудников российских спецслужб, выполняющих задачи по защите прав граждан и интересов государства в условиях специальной военной операции.
Президент в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником.
"Особые слова благодарности сотрудникам, выполняющим сегодня задачи по защите прав и свобод граждан, интересов государства в условиях специальной военной операции. Уверен, что вы - каждый на своем участке - и впредь будете оперативно решать все поставленные задачи, отдавать свои силы, знания, опыт службе Родине и нашему великому народу", - подчеркнул Путин.
День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.
Поздравление с Днем работника органов безопасности - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Общество Россия Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
0
