https://ria.ru/20251220/putin-2063450738.html
Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, выполняющих задачи в условиях СВО
Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, выполняющих задачи в условиях СВО - РИА Новости, 20.12.2025
Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, выполняющих задачи в условиях СВО
Президент России Владимир Путин особо поблагодарил сотрудников российских спецслужб, выполняющих задачи по защите прав граждан и интересов государства в... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T00:05:00+03:00
2025-12-20T00:05:00+03:00
2025-12-20T00:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062720376_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_587f34d437d74d8fa4a9953a4325e0ab.jpg
https://ria.ru/20251220/putin-2063450619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062720376_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_794a89dc742d81146777b25f1f80c99a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил сотрудников спецслужб, выполняющих задачи в условиях СВО
Путин выразил благодарность сотрудникам спецслужб, работающих в условиях СВО