https://ria.ru/20251220/putin-2063450619.html
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.12.2025
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником, отметив их роль в защите суверенитета России. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T00:04:00+03:00
2025-12-20T00:04:00+03:00
2025-12-20T00:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063404869_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fc2252455571b0512cfa6675bdef6c7.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063450480.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063404869_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3cd53f5b73af3d268e80ac7aeab298ee.jpg
Поздравление с Днем работника органов безопасности
Видеообращение по случаю Дня работника органов безопасности. Эмбарго до 00:00 19/20.12
2025-12-20T00:04
true
PT3M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником