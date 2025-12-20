Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.12.2025
00:04 20.12.2025
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником, отметив их роль в защите суверенитета России. РИА Новости, 20.12.2025
2025
Поздравление с Днем работника органов безопасности
общество, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником, отметив их роль в защите суверенитета России.
"Дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем работника органов безопасности. В этот праздник мы чествуем профессионалов, мужественных и сильных людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную стезю. Тех, кто оберегает суверенитет и конституционный строй страны, защищает ее национальные интересы, отстаивает права и свободы граждан. Своей неустанной, напряженной работой и в России, и за ее пределами вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление нашей державы", - отметил Путин в видеообращении по случаю праздника.
Глава государства пожелал сотрудникам ФСБ, СВР, ФСО, главного управления специальных программ и их близким крепкого здоровья и новых успехов, а также поздравил с наступающим Новым годом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин поприветствовал участников премии "Вызов"
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
