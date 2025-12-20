Рейтинг@Mail.ru
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/proverka-2063499430.html
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 20.12.2025
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими
Проверку начали после массового ДТП с шестью погибшими в Омской области, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:02:00+03:00
2025-12-20T13:02:00+03:00
происшествия
омская область
россия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_0:165:3056:1883_1920x0_80_0_0_2c27b31cd9c43037135d637cca2456b6.jpg
https://ria.ru/20251220/deti-2063498864.html
омская область
россия
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_53fc227883b9ceba3512e24418459882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими

СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Омской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проверку начали после массового ДТП с шестью погибшими в Омской области, сообщили в СУСК по региону.
Ранее в субботу на автодороге Тюмень-Омск произошло массовое ДТП, шесть человек погибли при столкновении автобуса с двумя машинами, ещё пять повреждены.
«

"Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом, следовавшим из Омска в рабочий поселок Крутинка", - отметили в СУСК.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В смертельном ДТП в Омской области пострадали двое детей
12:59
 
ПроисшествияОмская областьРоссияОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала