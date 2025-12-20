https://ria.ru/20251220/proverka-2063499430.html
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 20.12.2025
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими
Проверку начали после массового ДТП с шестью погибшими в Омской области, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:02:00+03:00
2025-12-20T13:02:00+03:00
2025-12-20T13:02:00+03:00
происшествия
омская область
россия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_0:165:3056:1883_1920x0_80_0_0_2c27b31cd9c43037135d637cca2456b6.jpg
https://ria.ru/20251220/deti-2063498864.html
омская область
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/82/1029298205_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_53fc227883b9ceba3512e24418459882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими
СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Омской области