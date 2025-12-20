https://ria.ru/20251220/primore-2063518457.html
В Приморье в ДТП пострадали трое детей и двое взрослых
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости.
Трое детей и двое взрослых в Приморье пострадали в результате столкновения двух иномарок, одна из которых выехала на встречную полосу, сообщает
региональное УМВД РФ.
ДТП произошло на 14 километре автодороги "Осиновка – Рудная Пристань".
"Установлено, что 59-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь со стороны Рудной Пристани в направлении села Осиновка, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Noah под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров автомобиля Toyota Noah (две женщины и трое несовершеннолетних детей 2021, 2015 и 2023 годов рождения). Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Установлено, что не все дети перевозились с соблюдением правил перевозки детей в автомобиле.
Состояние алкогольного опьянения у обоих водителей не установлено.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. В отношении водителя Toyota Noah также составлены административные материалы.