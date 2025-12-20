В Приморье в ДТП пострадали трое детей и двое взрослых

"Установлено, что 59-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь со стороны Рудной Пристани в направлении села Осиновка, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Noah под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров автомобиля Toyota Noah (две женщины и трое несовершеннолетних детей 2021, 2015 и 2023 годов рождения). Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.