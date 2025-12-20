Рейтинг@Mail.ru
В Приморье в ДТП пострадали трое детей и двое взрослых
14:50 20.12.2025 (обновлено: 14:51 20.12.2025)
В Приморье в ДТП пострадали трое детей и двое взрослых
В Приморье в ДТП пострадали трое детей и двое взрослых - РИА Новости, 20.12.2025
В Приморье в ДТП пострадали трое детей и двое взрослых
Трое детей и двое взрослых в Приморье пострадали в результате столкновения двух иномарок, одна из которых выехала на встречную полосу, сообщает региональное... РИА Новости, 20.12.2025
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla, Крушение вертолета в Дагестане
В Приморье в ДТП пострадали трое детей и двое взрослых

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Приморье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Трое детей и двое взрослых в Приморье пострадали в результате столкновения двух иномарок, одна из которых выехала на встречную полосу, сообщает региональное УМВД РФ.
ДТП произошло на 14 километре автодороги "Осиновка – Рудная Пристань".
Последствия ДТП с трактором и иномарками в Приморье, где погибло три человека - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Число погибших в ДТП с трактором в Приморье выросло до трех
12 декабря, 03:16
"Установлено, что 59-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь со стороны Рудной Пристани в направлении села Осиновка, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Noah под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров автомобиля Toyota Noah (две женщины и трое несовершеннолетних детей 2021, 2015 и 2023 годов рождения). Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Установлено, что не все дети перевозились с соблюдением правил перевозки детей в автомобиле.
Состояние алкогольного опьянения у обоих водителей не установлено.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. В отношении водителя Toyota Noah также составлены административные материалы.
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Омской области возбудили дело после смертельного ДТП с автобусом
Вчера, 14:35
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota CorollaКрушение вертолета в Дагестане
 
 
