https://ria.ru/20251220/primore-2063487823.html
В Приморье расследуют случай заболевания туберкулезом в школе
В Приморье расследуют случай заболевания туберкулезом в школе - РИА Новости, 20.12.2025
В Приморье расследуют случай заболевания туберкулезом в школе
Прокуратура взяла на контроль расследование в школе Спасского района Приморского края, где два ученика заболели туберкулезом, сообщает краевой надзорный орган. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:30:00+03:00
2025-12-20T11:30:00+03:00
2025-12-20T11:30:00+03:00
происшествия
спасский район
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_126:0:2875:1546_1920x0_80_0_0_070b4da7127cdc42e03812e0651642e9.jpg
https://ria.ru/20250317/sud-2005404453.html
спасский район
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_4ca0eb98cbe406081c28c947cfc68d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, спасский район, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Спасский район, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Приморье расследуют случай заболевания туберкулезом в школе
Прокуратура Приморья расследует случай заболевания туберкулезом двух школьников