Рейтинг@Mail.ru
В Приморье расследуют случай заболевания туберкулезом в школе - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/primore-2063487823.html
В Приморье расследуют случай заболевания туберкулезом в школе
В Приморье расследуют случай заболевания туберкулезом в школе - РИА Новости, 20.12.2025
В Приморье расследуют случай заболевания туберкулезом в школе
Прокуратура взяла на контроль расследование в школе Спасского района Приморского края, где два ученика заболели туберкулезом, сообщает краевой надзорный орган. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:30:00+03:00
2025-12-20T11:30:00+03:00
происшествия
спасский район
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_126:0:2875:1546_1920x0_80_0_0_070b4da7127cdc42e03812e0651642e9.jpg
https://ria.ru/20250317/sud-2005404453.html
спасский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/42/974934240_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_4ca0eb98cbe406081c28c947cfc68d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, спасский район, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Спасский район, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Приморье расследуют случай заболевания туберкулезом в школе

Прокуратура Приморья расследует случай заболевания туберкулезом двух школьников

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПрокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование в школе Спасского района Приморского края, где два ученика заболели туберкулезом, сообщает краевой надзорный орган.
«

"Прокуратура взяла на контроль расследование случая заболевания туберкулезом в образовательном учреждении Спасского района", - говорится в сообщении.

Как отметили в краевой прокуратуре, речь идёт про двух школьников из села Чкаловское.
В учреждении провели санитарную обработку. Управление Роспотребнадзора проводит административное расследование.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Приморье предпринимателя осудили за распространение туберкулеза в школе
17 марта, 04:17
 
ПроисшествияСпасский районПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала