Глава ПМР рассказал о риске повторения энергетического кризиса этой зимой - РИА Новости, 20.12.2025
10:11 20.12.2025
Глава ПМР рассказал о риске повторения энергетического кризиса этой зимой
в мире, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Газпром
Глава ПМР рассказал о риске повторения энергетического кризиса этой зимой

Глава Приднестровья Красносельский: зимой есть риск повторения энергокризиса

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. В Приднестровье этой зимой есть риск повторения острой фазы энергетического кризиса, когда республика может остаться без газа, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
В четверг Верховный совет (парламент) Приднестровья утвердил указ главы ПМР о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа.
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР
10 февраля, 02:22
"Существует определенный механизм поставок природного газа и система расчетов. В конце ноября ухудшилась ситуация, связанная с осуществлением расчетов на территории Европейского союза", - сказал Красносельский.

Лидер Приднестровья добавил, что все взаимосвязано и обострились риски снижения темпа платежей до критического уровня.
"Как следствие – уменьшение объемов поставок природного газа и вероятность необеспеченности. Всеми сторонами и участниками принимаются меры для восстановления штатного режима поставок. Но, с учетом имеющейся геополитической ситуации, риск повторения острой фазы энергокризиса, к сожалению, сохраняется", – отметил Красносельский.

Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР
17 декабря, 10:24
Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Парламент Приднестровья поддержит введение режима ЧП из-за энергокризиса
16 декабря, 16:33
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийГазпром
 
 
Заголовок открываемого материала