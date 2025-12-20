Рейтинг@Mail.ru
14:52 20.12.2025
Президент Польши подарил Зеленскому книгу о Волынской резне, пишут СМИ
Президент Польши Кароль Навроцкий подарил посетившему республику Владимиру Зеленскому два тома "Документов Волынской резни", сообщает портал Niezalezna.pl. РИА Новости, 20.12.2025
© Getty Images / Omar MarquesВладимир Зеленский в Варшаве
Владимир Зеленский в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий подарил посетившему республику Владимиру Зеленскому два тома "Документов Волынской резни", сообщает портал Niezalezna.pl.
"Это шокирующее описание преступлений, совершенных украинскими националистами против польского населения Волыни в 1940-х годах. Книги были отредактированы и изданы Институтом национальной памяти в 2023-2024 годах. Основой для их написания послужил так называемый Шумский архив, содержащий уникальные свидетельства о геноциде", - пишет портал.
СМИ: Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским
Вчера, 03:39
Этот архив был создан активистами Комитета Восточных Территорий сразу после волны убийств на Волыни, который годами хранила доктор наук Урсула Шумская. Документы были обнаружены спустя 80 лет после "Кровавого воскресенья" на Волыни. Для историков эти документы являются бесценным свидетельством польских выживших об украинском геноциде, произошедшем в 1940-х годах на Волыни и в Восточной Малой Польше.
Большинство свидетельств были подтверждены рукописной подписью очевидца или примечанием об источнике информации.
"Эти документы можно считать одними из важнейших известных на сегодняшний день письменных свидетельств о волынских преступлениях. Благодаря им мы сможем более точно оценить масштабы геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков, проживавших на Волыни, и восстановить память о жертвах – часто по именам и фамилиям – для будущих поколений", – написали в Институте национальной памяти Польши после публикации первого тома исследования.
Второй том основан на книгах, хранящихся в музее Тарновского замка в Тарнобжеге, которые авторы называют "Зеленой книгой" и "Коричневой книгой". Они содержат дополнительные свидетельства, собранные активистами Комитета Восточных Территорий с января по июль 1944 года.
Зеленский уверяет, что не намерен держаться за свой пост
19 декабря, 23:08
Как отметил после встречи с Зеленским Навроцкий, помимо стратегических вопросов, они обсудили и тонкости в двусторонних отношениях. "Мы сегодня осознаем, и такое впечатление сложилось у поляков, что наши усилия не были должным образом оценены, и это была одна из тем нашего разговора. Я передал это в твердой, приятной беседе", — сказал польский лидер.
Также известно, что Навроцкого и Зеленского сопровождали президенты соответствующих институтов национальной памяти. Навроцкий подчеркнул, что он требовал срочной эксгумации всех жертв Волынской резни. Он неоднократно поднимал этот вопрос во время предвыборной кампании, заявляя, что в качестве президента он будет стремиться значительно ускорить этот процесс.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные в России террористические организации
Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявили в Варшаве
10 декабря, 11:24
 
В миреПольшаРоссияУкраинаКароль НавроцкийВладимир Зеленский
 
 
