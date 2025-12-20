Рейтинг@Mail.ru
Премия мира для Мачадо говорит о деформации завещания Нобеля, считает посол - РИА Новости, 20.12.2025
14:54 20.12.2025
Премия мира для Мачадо говорит о деформации завещания Нобеля, считает посол
Премия мира для Мачадо говорит о деформации завещания Нобеля, считает посол - РИА Новости, 20.12.2025
Премия мира для Мачадо говорит о деформации завещания Нобеля, считает посол
Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо говорит о тотальной деформации завещания Альфреда Нобеля, заявил... РИА Новости, 20.12.2025
Премия мира для Мачадо говорит о деформации завещания Нобеля, считает посол

Корчунов: присуждение премии мира Мачадо говорит о деформации завещания Нобеля

© AP Photo / Matias DelacroixМария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Мария Корина Мачадо. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо говорит о тотальной деформации завещания Альфреда Нобеля, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов, комментируя уголовную жалобу австралийского активиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа против Нобелевского комитета.
Ассанж в среду подал уголовную жалобу в Швеции против Нобелевского комитета за присуждение премии мира Мачадо, которую обвинил в содействии военным преступлениям США, и потребовал заморозить призовые переводы Мачадо на сумму 11 миллионов шведских крон (1,18 миллиона долларов США).
Алексей Пушков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Нобелевский комитет поддержал цветную революцию в Венесуэле, считает Пушков
18 декабря, 18:50
"Приведенная Ассанжем аргументация, суть которой состоит в том, что лица, отвечающие за управление "Фондом А.Нобеля", цинично "превратили вверенный им инструмент мира в инструмент войны", созвучна нашим оценкам в отношении тотальной деформации завещания Нобеля", - сказал посол.
Глава дипмиссии отметил, что того же мнения придерживаются многие норвежские политики, эксперты и НПО.
"Так, объединяющий два десятка пацифистских организаций "Норвежский совет мира" отказался организовывать здесь традиционное факельное шествие в честь Мачадо. Вместо этого 10 декабря пацифисты собрались на массовую акцию протеста под лозунгом "Нет Нобелевской премии мира поджигателям войны!" - добавил посол.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Посол России в Осло раскритиковал Нобелевскую премию мира
10 декабря, 16:53
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияАльфред НобельДжулиан АссанжНиколай КорчуновWikiLeaksNBC
 
 
