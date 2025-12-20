Премия мира для Мачадо говорит о деформации завещания Нобеля, считает посол

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо говорит о тотальной деформации завещания Альфреда Нобеля, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов, комментируя уголовную жалобу австралийского активиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа против Нобелевского комитета.
"Приведенная Ассанжем аргументация, суть которой состоит в том, что лица, отвечающие за управление "Фондом А.Нобеля", цинично "превратили вверенный им инструмент мира в инструмент войны", созвучна нашим оценкам в отношении тотальной деформации завещания Нобеля", - сказал посол.
Глава дипмиссии отметил, что того же мнения придерживаются многие норвежские политики, эксперты и НПО.
"Так, объединяющий два десятка пацифистских организаций "Норвежский совет мира" отказался организовывать здесь традиционное факельное шествие в честь Мачадо. Вместо этого 10 декабря пацифисты собрались на массовую акцию протеста под лозунгом "Нет Нобелевской премии мира поджигателям войны!" - добавил посол.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Посол России в Осло раскритиковал Нобелевскую премию мира
10 декабря, 16:53