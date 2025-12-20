Премия мира для Мачадо говорит о деформации завещания Нобеля, считает посол

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо говорит о тотальной деформации завещания Альфреда Нобеля, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов, комментируя уголовную жалобу австралийского активиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа против Нобелевского комитета.

Ассанж в среду подал уголовную жалобу в Швеции против Нобелевского комитета за присуждение премии мира Мачадо, которую обвинил в содействии военным преступлениям США , и потребовал заморозить призовые переводы Мачадо на сумму 11 миллионов шведских крон (1,18 миллиона долларов США).

"Приведенная Ассанжем аргументация, суть которой состоит в том, что лица, отвечающие за управление "Фондом А.Нобеля", цинично "превратили вверенный им инструмент мира в инструмент войны", созвучна нашим оценкам в отношении тотальной деформации завещания Нобеля ", - сказал посол.

Глава дипмиссии отметил, что того же мнения придерживаются многие норвежские политики, эксперты и НПО.

"Так, объединяющий два десятка пацифистских организаций "Норвежский совет мира" отказался организовывать здесь традиционное факельное шествие в честь Мачадо. Вместо этого 10 декабря пацифисты собрались на массовую акцию протеста под лозунгом "Нет Нобелевской премии мира поджигателям войны!" - добавил посол.

Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы