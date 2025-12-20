Правительство выделит средства на ремонт дорог в регионах

«

"Финансирование развития дорожной инфраструктуры в регионах остаётся одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года ряд субъектов получат дополнительные средства на строительство, ремонт и восстановление автодорог. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 5,2 миллиардов рублей подписано", - говорится в сообщении.