Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит средства на ремонт дорог в регионах - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/pravitelstvo-2063486729.html
Правительство выделит средства на ремонт дорог в регионах
Правительство выделит средства на ремонт дорог в регионах - РИА Новости, 20.12.2025
Правительство выделит средства на ремонт дорог в регионах
Правительство выделит более 5,2 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в регионах, их получат Нижегородская, Смоленская, Омская, Оренбургская,... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:12:00+03:00
2025-12-20T11:12:00+03:00
строительство
калининградская область
хабаровский край
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155348/08/1553480878_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_e3113248b0e99db7c6b9b54ebbec0192.jpg
https://ria.ru/20251113/dorogi-2054759143.html
калининградская область
хабаровский край
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155348/08/1553480878_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_22d9c281205492c694e3e26391c69b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, калининградская область, хабаровский край, омская область
Строительство, Калининградская область, Хабаровский край, Омская область
Правительство выделит средства на ремонт дорог в регионах

Правительство выделит 5,2 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Ремонт дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правительство выделит более 5,2 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в регионах, их получат Нижегородская, Смоленская, Омская, Оренбургская, Калининградская области, а также Хабаровский край, сообщила пресс-служба кабмина.
«

"Финансирование развития дорожной инфраструктуры в регионах остаётся одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года ряд субъектов получат дополнительные средства на строительство, ремонт и восстановление автодорог. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 5,2 миллиардов рублей подписано", - говорится в сообщении.

Трансферты из дорожного фонда будут направлены в Нижегородскую, Смоленскую, Омскую, Оренбургскую, Калининградскую области, а также в Хабаровский край.
В Калининградской области выделенные средства пойдут на строительство нескольких участков дорог. В Хабаровском крае – на создание пути к автомобильному пункту пропуска через госграницу, который строится на Большом Уссурийском острове. В Омской области – на строительство северного обхода Омска. Протяжённость этой трассы с развязками и мостами составит около 70 км. Реализация этого проекта поможет не только серьёзно разгрузить центральные магистрали города, но и встроить Омскую область в международные транспортные коридоры.
Кроме того, в Нижегородской и Смоленской областях за счёт федерального финансирования будет приведено в нормативное состояние несколько участков дорог и сопутствующей инфраструктуры. В Оренбургской области средства пойдут на восстановление дорог, повреждённых в результате паводка 2024 года.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Правительство направит дополнительные средства на развитие дорог в регионах
13 ноября, 14:38
 
СтроительствоКалининградская областьХабаровский крайОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала