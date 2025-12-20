https://ria.ru/20251220/pozhar-2063527915.html
В Москве загорелся дом на Первомайской улице
Пожар произошел в доме на Первомайской улице на востоке Москвы, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
В Москве на Первомайской улице загорелся многоэтажный дом