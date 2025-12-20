Рейтинг@Mail.ru
В Москве загорелся дом на Первомайской улице - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 20.12.2025 (обновлено: 15:42 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/pozhar-2063527915.html
В Москве загорелся дом на Первомайской улице
В Москве загорелся дом на Первомайской улице - РИА Новости, 20.12.2025
В Москве загорелся дом на Первомайской улице
Пожар произошел в доме на Первомайской улице на востоке Москвы, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:40:00+03:00
2025-12-20T15:42:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997004009_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d7b7d81f55516d8085deceef481f1eec.jpg
https://ria.ru/20251219/chp-2063415041.html
https://ria.ru/20251220/gonkong-2063468155.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997004009_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fcdbc448810428c4922a995b2ce0171d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся дом на Первомайской улице

В Москве на Первомайской улице загорелся многоэтажный дом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар произошел в доме на Первомайской улице на востоке Москвы, сообщает столичный главк МЧС России.
По информации главка, спасатели ликвидируют пожар в квартире на 15 этаже многоэтажного жилого здания.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте произошел пожар
19 декабря, 19:29
"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на востоке Москвы. На Первомайской улице произошло загорание в квартире на пятнадцатом этаже многоэтажного жилого здания. Люди самостоятельно покидают помещения. На месте пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что люди самостоятельно покидают помещения. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Как уточнили РИА Новости пресс-службе столичного главка МЧС, произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире жилого дома.
Последствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 161
Вчера, 07:11
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала