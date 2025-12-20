Рейтинг@Mail.ru
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года
09:01 20.12.2025 (обновлено: 10:44 20.12.2025)
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года - РИА Новости, 20.12.2025
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года
Поставки сжиженного природного газа из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. РИА Новости, 20.12.2025
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в Сахалинской области
Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в Сахалинской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
В годовом выражении они увеличились в 1,75 раза, а в месячном — на 24%, до 739,1 миллиона долларов.
"Газпром" в Пекине обсудил поставки газа в Китай
18 декабря, 12:36
В то же время суммарная стоимость экспорта российского СПГ в Китай по итогам 11 месяцев 2025-го сократилась на 6% и составила 4,17 миллиарда долларов.
Поставки газа по трубе в ноябре достигли максимума с августа — 785,7 миллиона долларов. За месяц прирост составил 40%, а за год — 14%.
При этом общий объем импорта Китаем продукции в газообразной форме за январь-ноябрь увеличился до 8,6 миллиарда долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,5%.
Россия удвоит экспорт газа в Китай
12 ноября, 08:36
 
Экономика Китай Россия сжиженный природный газ
 
 
