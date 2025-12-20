Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в Сахалинской области. Архивное фото

Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в Сахалинской области

Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.

В годовом выражении они увеличились в 1,75 раза, а в месячном — на 24%, до 739,1 миллиона долларов.

В то же время суммарная стоимость экспорта российского СПГ в Китай по итогам 11 месяцев 2025-го сократилась на 6% и составила 4,17 миллиарда долларов.

Поставки газа по трубе в ноябре достигли максимума с августа — 785,7 миллиона долларов. За месяц прирост составил 40%, а за год — 14%.