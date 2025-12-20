https://ria.ru/20251220/postavki-2063474028.html
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года - РИА Новости, 20.12.2025
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года
Поставки сжиженного природного газа из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T09:01:00+03:00
2025-12-20T09:01:00+03:00
2025-12-20T10:44:00+03:00
экономика
китай
россия
сжиженный природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063483590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77358f54ae4510e7367bb9d36f8d922a.jpg
https://ria.ru/20251218/cnpc-2062888499.html
https://ria.ru/20251112/rossija-2054385763.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063483590_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_7cf0726abb18ad88596e7562c622bb1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, сжиженный природный газ
Экономика, Китай, Россия, сжиженный природный газ
Поставки СПГ из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года
Поставки СПГ из России в Китай в ноябре выросли на 24%
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа из России в КНР выросли в ноябре до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
В годовом выражении они увеличились в 1,75 раза, а в месячном — на 24%, до 739,1 миллиона долларов.
В то же время суммарная стоимость экспорта российского СПГ в Китай
по итогам 11 месяцев 2025-го сократилась на 6% и составила 4,17 миллиарда долларов.
Поставки газа по трубе в ноябре достигли максимума с августа — 785,7 миллиона долларов. За месяц прирост составил 40%, а за год — 14%.
При этом общий объем импорта Китаем продукции в газообразной форме за январь-ноябрь увеличился до 8,6 миллиарда долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,5%.