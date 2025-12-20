Берн не делал предложений по посредничеству по Украине, заявил посол

ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости. Швейцарские власти не передавали в посольство РФ конкретных предложений по посредничеству в переговорах по Украине, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Конкретных обращений от швейцарской стороны с предложением собственных "добрых услуг" в посольство не поступало. Вместе с тем мы неоднократно фиксировали в публичном пространстве заявления различных швейцарских официальных лиц, которые можно интерпретировать как попытки робко предложить свое посредничество", - сказал дипломат.