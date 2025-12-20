Берн не делал предложений по посредничеству по Украине, заявил посол

ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости. Швейцарские власти не передавали в посольство РФ конкретных предложений по посредничеству в переговорах по Украине, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Конкретных обращений от швейцарской стороны с предложением собственных "добрых услуг" в посольство не поступало. Вместе с тем мы неоднократно фиксировали в публичном пространстве заявления различных швейцарских официальных лиц, которые можно интерпретировать как попытки робко предложить свое посредничество", - сказал дипломат.
В августе президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Среди возможных мест встречи назывались, в том числе, Женева и Будапешт.
В МИД Швейцарии заявляли РИА Новости, что страна приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах. Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер в сентябре заявляла, что советник по национальной безопасности Швейцарии находится в контакте со сторонами, в том числе с Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.