20.12.2025
Берн не делал предложений по посредничеству по Украине, заявил посол
07:04 20.12.2025
Берн не делал предложений по посредничеству по Украине, заявил посол
Берн не делал предложений по посредничеству по Украине, заявил посол - РИА Новости, 20.12.2025
Берн не делал предложений по посредничеству по Украине, заявил посол
Швейцарские власти не передавали в посольство РФ конкретных предложений по посредничеству в переговорах по Украине, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии... РИА Новости, 20.12.2025
Берн не делал предложений по посредничеству по Украине, заявил посол

Посол Гармонин: Берн не делал предложений по посредничеству по Украине

© Фото : Посольства Российской Федерации в Швейцарской КонфедерацииСергей Гармонин
Сергей Гармонин
© Фото : Посольства Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Сергей Гармонин. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости. Швейцарские власти не передавали в посольство РФ конкретных предложений по посредничеству в переговорах по Украине, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Конкретных обращений от швейцарской стороны с предложением собственных "добрых услуг" в посольство не поступало. Вместе с тем мы неоднократно фиксировали в публичном пространстве заявления различных швейцарских официальных лиц, которые можно интерпретировать как попытки робко предложить свое посредничество", - сказал дипломат.
Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Швейцария понимает последствия воровства активов России, заявил посол
04:15
В августе президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Среди возможных мест встречи назывались, в том числе, Женева и Будапешт.
В МИД Швейцарии заявляли РИА Новости, что страна приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах. Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер в сентябре заявляла, что советник по национальной безопасности Швейцарии находится в контакте со сторонами, в том числе с Россией.
В конце ноября в Женеве прошли переговоры делегаций США, Украины и стран ЕС по конфликту на Украине. МИД конфедерации после этого вновь заявил, что Швейцария "продолжит быть посредником и принимающей стороной для таких встреч при желании участников".
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Россия ответит на ограничения передвижения дипломатов, заявил посол
Вчера, 06:27
Россия ответит на ограничения передвижения дипломатов, заявил посол
Вчера, 06:27
 
ШвейцарияРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ГармонинЕвросоюзНАТОООН
 
 
