Швейцария понимает последствия воровства активов России, заявил посол

ЖЕНЕВА, 20 дек - РИА Новости. Власти в Берне прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для инвесторов, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Ранее уходящая президент Швейцарии
Карин Келлер-Зуттер заявила, что Берн
не участвует в дискуссиях Евросоюза по теме возможной конфискации замороженных российских активов. В посольстве РФ
выразили мнение, что такая позиция страны, вероятно, не изменится, в том числе с приходом на ее место министра экономики Ги Пармелена
.
"Не думаю, что в ближайшее время в данном вопросе произойдут изменения... К тому же швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов. Прекрасно это понимают и в Швейцарской народной партии, к которой принадлежит и новоизбранный президент Конфедерации Ги Пармелен", - сказал российский дипломат.
В четверг в Брюсселе
завершился саммит стран ЕС
, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов для финансирования Украины
и решили предоставить Киеву
кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Как заявлял премьер Бельгии
Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Еврокомиссия
пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой
материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.