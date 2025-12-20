https://ria.ru/20251220/posobie-2063457151.html
В Госдуме назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году
В Госдуме назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году - РИА Новости, 20.12.2025
В Госдуме назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году
Размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2026 в России составит около 28,7 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей... РИА Новости, 20.12.2025
В Госдуме назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году
Депутат Говырин: размер пособия при рождении ребенка составит 28,7 тысячи рублей