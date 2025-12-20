В Госдуме назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году

Депутат Говырин: размер пособия при рождении ребенка составит 28,7 тысячи рублей

© iStock.com / PROMT8 Девушка считает рубли © iStock.com / PROMT8 Девушка считает рубли. Архивное фото